Nato iskisi syvälle Venäjälle, jos Baltiaan hyökätään

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna varoittaa The Telegraph -lehden haastattelussa Naton tuhoisasta vastaiskusta, jos Venäjä yrittäisi hyökätä Baltian maihin.

Tsahknan mukaan vastaisku tehtäisiin heti Venäjän maaperälle.

– Viemme sodan Venäjälle ja iskemme syvälle, hyvin kauas Venäjälle. Tiedämme tarkalleen, mitä tehdä, Viron ulkoministeri kertoo.

– Tämä on meidän suunnitelmamme, koska muuta suunnitelmaa ei ole. Emme voi päästää Venäjää Baltian maihin ja vasta sitten ryhtyä taistelemaan.

Saksalaissanomalehti Die Welt ja Helmut Schmidt -yliopiston sotapelikeskus järjesti taannoin simulaation Venäjän hyökkäyksestä Liettuaan. Siinä Venäjä onnistui valtaamaan Naton ja lännen epäröinnin takia osan Liettuasta ja Suwalkin käytävän vain kolmessa päivässä.

Simulaation oletuksena oli, etteivät Baltian maat pysty puolustamaan itseään, vaan niiden kohtalo riippuisi täysin Nato-liittolaisten toimista. Tämä on ärsyttänyt Baltiassa.

Tsahkna torjuu myös huolet siitä, että Venäjä voisi toteuttaa nopean aluevaltauksen. Hänen mukaansa tällainen skenaario on vanhentunut, koska Viro, Latvia ja Liettua ovat vahvistaneet puolustuskykyään merkittävästi ja ovat valmiita torjumaan hyökkäyksen.



– Siksi kiihdytämme nyt investointejamme ja kehitämme suorituskykyjämme… siksi käytämme alueellamme viisi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen.





