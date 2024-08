Vladimir Putinilla voi olla edessä kova päätös – ”Tämä sota muuttuisi äkkiä”

Ukrainan tähän mennessä menestyksekäs yllätysisku Venäjän Kurskiin on tyrmistyttänyt niin Venäjän kuin länsimaiset ”nojatuolistrategitkin”, amerikkalainen huippututkija Andrew Michta sanoo.

– Tämä operaatio on jo merkittävä voitto Ukrainalle huolimatta siitä, miten se päättyy. Tähän sisältyy myös oppitunteja lännelle, hän kirjoittaa X-palvelussa.

Atlantic Council -ajatushautomon Scowcroft Centerin vanhempi tutkija Michta on toiminut aiemmin muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

Hänen mukaansa Ukrainan aseistamista ja poliittista ja taloudellista tukemista on jatkettava. Lisäksi lännen pitäisi lopettaa taistelukentän mikromanagerointi.

– Ukrainan asevoimat on juuri osoittanut, että he osaavat taistella ja iskeä Venäjää vastaan siellä, missä se tuntuu.

Kolmanneksi Andrew Michta toteaa, että länsimaiden pitäisi ottaa Ukrainan tukemisessa oppia siitä, miten Afganistanin vastarintaa Neuvostoliittoa vastaan autettiin 1979-1989.

– Yhdysvaltain sotilaallinen tuki oli se, mikä auttoi Afganistanin vastarintaa antamaan kuoliniskun neuvostoimperiumille. Neuvostoliitto hajosi kaksi vuotta nöyryyttävän vetäytymisensä jälkeen.

Asiatuntija huomauttaa, että Ukrainan sodassa voi tapahtua nopeita ja suuria muutoksia – etenkin jos Venäjän diktaattori pakotetaan tekemään kovia ratkaisuja, joita hän on aiemmin vältellyt.

– Jos annamme Ukrainan taistella tavalla, jolla jokaisen olemassaolostaan kamppailevan maan tulisi saada taistella, tulee venäläisille lopulta menemään perille, että he eivät voi voittaa hyväksyttävin kustannuksin, Andrew Michta sanoo.

– Jos Vladimir Putin päättää alkaa määrätä sotaan nuoria miehiä Moskovasta ja Pietarista, tulee tämä sota muuttumaan äkkiä.

Loppujen lopuksi kyse on Michtan mukaan siitä, pystyykö Ukraina aiheuttamaan Venäjälle asymmetrisia kustannuksia ja antamaan venäläisten ”maistaa omaa lääkettään”.

– Eli saamaan Venäjän väestö ymmärtämään, että he eivät voi voittaa ja että he joutuvat maksamaan yhä kovemman hinnan tästä hyökkäyksestä naapuriaan vastaan.

Kurskin operaatio on johtanut jo nyt venäläisittäin yllättävänkin kovaan julkiseen valtaapitävien arvosteluun. Varusmiesten päätymisen tulilinjalle taisteluissa on myös arvioitu muodostavan vakavia ongelmia Kremlille. Toistaiseksi kyse on ollut yksittäistapauksista, mutta omaisten tarinat niistäkin ovat levinneet laajalle Venäjän sosiaalisessa mediassa.

🧵#Ukraine’s successful military raid into the #Kursk region has stunned the Russians and, equally, all the nay-sayers among armchair strategists in the West. Regardless how this operation ends, it’s already a major win for Ukraine. And there are lessons here for the West.1/5

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) August 10, 2024