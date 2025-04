Mökkikauppa poikkeuksellisen vilkasta alkuvuonna

Mökkikauppa on lähtenyt käyntiin tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin ja vauhdikkaasti, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen tiedotteessa.

– Loma-asuntomarkkina kehittyi Suomessa viime vuonna 15 prosenttia, kun asuntomarkkinoilla kauppamäärät kasvoivat vain prosentin. Mökkien ja loma-asuntojen kauppamäärät ovat jatkaneet vauhdikasta kasvua koko alkuvuoden, mikä on täysin poikkeuksellista, Rantanen toteaa.

Yleensä mökkikauppa alkaa heräillä talviunesta vasta huhtikuun puolella.

Rantanen arvioi, että kuluneen vuoden leuto ja vähäluminen talvi on lisännyt kiinnostusta vapaa-ajan asuntoihin keskitalvellakin.

– Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla on jopa saarimökkejä voinut käydä jo katsomassa. Veikkaan, että huhtikuussa mökkimarkkinassa on jo täystohina päällä, Rantanen ennustaa. Perinteisesti kuumin sesonki on ollut touko–kesäkuussa, hän jatkaa.

Rantanen kertoo kasvun loma-asuntojen kauppamäärissä olleen huomattavaa useilla eri alueilla. Esimerkkeinä hän mainitsee, että Lapissa kasvua oli helmikuussa 88,24 prosenttia, Pohjanmaalla 200 prosenttia ja Pohjois-Savossa 150 prosenttia. Varsinais-Suomessakin kasvua oli 35,11 prosenttia.

– Kumulatiivisesti tammi–helmikuussa kasvua on ollut esimerkiksi Päijät-Hämeessä 250 prosenttia, Pohjois-Savossa 175 prosenttia ja Lapissa 35,1 prosenttia. Luvut ovat todella kovia ottaen huomioon vuodenajan, hän korostaa.

Toimitusjohtaja huomauttaa, että tarve uusille myytäville kohteille on suuri, jotta pystytään vastaamaan jo tämänhetkiseen kysyntään. Tarjonta tuleekin määrittelemään sen, millaisena vapaa-ajan asuntojen kauppa kehittyy sesongin kuumetessa.

– Kysyntää on tällä hetkellä kaikkialla Suomessa kaikentyyppisiin mökkeihin, yhtä lailla kuivanmaan mökkeihin kuin meren- ja järvenrantamökkeihinkin. Eniten kysytään kohteita, joiden hintapyynnöt ovat korkeintaan 200 000 euroa, Rantanen kertoo.