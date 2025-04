Donald Trump turhautunut rauhanneuvotteluihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan turhautunut molempiin osapuoliin Ukrainan sodan rauhanneuvotteluiden pitkittyessä, raportoi Kyiv Independent.

Leavitt antoi kommentit ennen presidentti Trumpin erikoislähettiläs Steve Witkoffin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista Pietarissa. Tapaamisen tavoite oli edistää rauhanneuvotteluita.

– Presidentti on selkeästi osoittanut jatkuvaa turhautumista konfliktin molempia osapuolia kohtaan. Trump haluaa nähdä taisteluiden loppuvan, hän haluaa nähdä sodan loppuvan, ja me uskomme, että meillä on vipuvoimaa sopimuksen neuvottelemisessa, Leavitt kommentoi.

Uhkailusta huolimatta Yhdysvallat ei ole asettanut Venäjää vastaan merkittäviä sanktioita, vaikka tämä ei hyväksynyt maaliskuussa 30 vuorokauden tulitauon ehtoja. Myöhempää sopimusta, jossa osapuolet päättivät olla kohdistamatta iskuja energiainfrastruktuuriin tai käymättä taisteluja Mustameren alueella on osapuolten mukaan rikottu puolin ja toisin.

Lauantaina Trump kommentoi tilannetta sosiaalisen median alustallaan, Truth Socialissa:

– Venäjän täytyy ryhtyä toimiin. Liian monet ihmiset kuolevat, tuhannet viikossa, kauheassa ja järjettömässä sodassa – sodassa, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua eikä olisi tapahtunutkaan, jos olisin ollut presidentti.