Venäjän media kävi Kurskissa: Kansa raivoaa Moskovalle

Kansa ei Kurskissa peittele tyytymättömyyttään Moskovaan, kertoo paikan päällä käynyt sanomalehti Kommersantin toimittaja. Venäläisartikkelin on viestipalvelu X:ssä jakanut The Economistin puolustustoimittaja Shashank Joshi. Artikkeli maalaa Kurskin alueen tilanteesta kaaottisen kuvan.

Kommersantin toimittaja ei itse uskaltautunut kymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Sudzhan kaupunkiin, johon taistelujen on uutisoitu keskittyneen. Hän on kuitenkin haastatellut kaupungista paennutta naista, joka kertoo pyrkivänsä Kurskin aluehallinnon puheille. Viranomaisten toimintaa nainen kuvailee saamattomaksi. Ukrainan hyökkäyksen alettua Sudzhan asukkaat eivät esimerkiksi saaneet yhteyttä hätäkeskukseen tai kaupungin hallintoon, hän kertoo. Evakuointia ei järjestetty, tai ainakaan sellaisesta ei tiedotettu, nainen jatkaa.

Toinen kaupungista paennut nainen raivoaa Moskovan hallinnolle.

– Haluan tietää missä valtiomme on? Missä on hallinto? Vähintään puhukaa meille. Me emme tiedä mistään mitään. Ehkä eivät hekään, mutta ainakin he tukisivat meitä.

– Miksi he valehtelivat televisiossa aina viime minuuteille asti? He sanoivat että tilanne on vakaa, että kyse on pienestä sabotaasi-iskusta, nainen arvostelee.

Nainen kertoo Kommersantin toimittajalle haluavansa viranomaisilta selkeää tietoa siitä, voivatko sudzhalaiset palata koteihinsa vai eivät.

– Teidän ei tarvitsee valehdella ihmisille enää. Me pärjäämme kyllä, älkää vain johtako meitä harhaan.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pitää tietoja Kurskin alueen asukkaiden tyytymättömyydestä kiinnostavina.

– Venäjällä näyttää leviävän pettymys Putinin hallintoa kohtaan. Maa on tullut yllätetyksi omassa sodassaan ja nyt se näyttää hylkäävän kansaansa. Mielenkiintoista nähdä mitä tässä tapahtuu ja kenelle, Heinonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

