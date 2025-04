Kiina yrittää käyttää lännen eripuraa hyväkseen – ”Sanoma kuin luja rautanyrkki”

Lännen rivien rakoillessa yrittää Kiina kasvattaa vaikutusvaltaansa yhä useammissa maailman kolkissa, varoittaa ruotsalainen turvallisuuspolitiikan ja disinformaation asiantuntija Patrik Oksanen Svenska Dagbladetin kolumnissaan. Propagandassaan Kiina esiintyy lännen vastavoimana ja vaihtoehtona, tarjoten vakautta ja vaurautta kaaoksen sijasta, Oksanen kuvailee. Viimeksi huhtikuun alussa Kiinan ulkoministeriö julkaisi propagandavideon, jossa Kiinaa kuvaillaan sivilisaatioiden sillanrakentajaksi ja länttä ahneeksi hyväksikäyttäjäksi.

Todellisuus on kuitenkin toinen, ruotsalainen toteaa. Kiina ei pyri edistämään vapautta, vaan ”Kiinan kommunistipuolueen sanelemaa maailmaa”.

– Tarjottu porkkana on myrkyllinen. Kiinan todellinen sanoma on kuin luja rautanyrkki: tehkää niin kuin me tahdomme, tai muuten… Samaan aikaan kun video julkaistiin Kiina toteutti jälleen uhkaavan ja suuren Taiwaniin kohdistuvan sotaharjoituksen, Oksanen kirjoittaa.

Kiina on valmis järeisiin keinoihin vaikutusvaltansa kasvattamiseksi, Oksanen kuvailee. Afrikassa gambialaiset ja malawilaiset poliitikot ovat Kiinan painostuksen jälkeen eronneet parlamentaarikkojen kansainvälisestä IPAC-ryhmästä, joka muun muassa on arvostellut Kiinan ihmisoikeusrikkomuksia ja hallitsevaa kommunistipuoluetta. Kiina uhkasi muun muassa perua alueellisen huippukokouksen mikäli poliitikot eivät jätä ryhmää, ja Oksasen mukaan vastaavanlaisia tapauksia on jatkossa odotettavissa lisää.

Oksasen mukaan edes hänen kotimaansa Ruotsi ei ole turvassa Kiinan painostukselta. Ruotsissa pidättettiin äskettäin 60-vuotiaan mies Ruotsin uiguuriyhteisöön kohdistuvasta vakoilusta epäiltynä. Uiguurit ovat Kiinassa vainottu vähemmistö, ja epäilty vakooja on itse taustaltaan uiguuri.