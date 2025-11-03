Vladimir Putin on pulassa

Arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori ja Putin-kirjailija Mark Galeotti pohtii brittilehti Timesin kirjoituksessaan Venäjän diktaattorin muutosta. Toisin kuin usein sanotaan, ei hyökkäyssota Ukrainassa ole Galeottin mukaan paljastanut uutta Vladimir Putinia. Todellisuudessa Venäjän autokraatista on tullut Galeottin mukaan vain ”entistä enemmän Putin”.

– Kyse ei ollut riskejä välttävän johtajan muuttumisesta uskaliaaksi vaan faktoja välttävän johtajan vakuuttumisesta siitä, että hän on tekemässä varman valinnan, Mark Galeotti sanoo päätöksestä lähteä vuoden 2022 suurhyökkäykseen.

Monet Kremlin ”hovin” avainhenkilöt tiesivät Galeottin mukaan varmasti totuuden. Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut sanoa sitä Putinille.

Asiantuntija antaa esimerkkejä julkisistakin tilanteista, joissa Putin ei yksinkertaisesti ole halunnut kuulla epämiellyttäviä faktoja – on kyse sitten ollut Ukrainasta tai Venäjän taloudesta.

Mark Galeotti toteaa tämän edustavan erästä olennaista tapaa, jolla Putinin omat taipumukset ovat vain kärjistyneet.

– Hän ei siedä epämiellyttäviä totuuksia, Galeotti summaa.

Tilanne oli toinen Putinin vallan alkuaikoina yli 20 vuotta sitten. Vaikka diktaattori onkin aina reagoinut huonosti ikäviin uutisiin, oli hän valtansa alkutaipaleella usein valmis kuuntelemaan kriitikoita ja jopa pitämään heitä mukana hallintonsa sisäpiirissä.

Sittemmin Putinista on Galeottin mukaan tullut varsin eristäytynyt. Tilanne paheni valtavasti koronaviruspandemian aikana.

Esimerkiksi julkisuuteen tihkuneissa länsimaisissa tiedusteluarvioissa on kerrottu jo vuosia sitten, että lopullinen päätös aloittaa suurhyökkäys Ukrainaan syntyi ainakin osaksi diktaattorin koronaeristyksen aikana. Pandemia-ajan on sanottu heittäneet länsimaisittain liberaaleina pidetyt Kremlin vaikuttajat ulkokehälle ja nostaneen kovat sotahaukat lopullisesti Putinin sisäpiiriin.

Mark Galeotti sanookin Vladimir Putinin käytännössä vangineen itsensä palatseihinsa.

Diktaattoria pääsi tapaamaan vain kahden viikon laitoseristyksen jälkeen. Sitten vieras pantiin kulkemaan Venäjän johtajan luoksi antibakteriaalisella sumutteella ja ultraviolettivaloilla varustetun käytävän läpi. Putin ei juuri matkustellut edes Venäjän sisällä ja jopa diktaattorin läheisimmät liittolaiset tapasivat häntä tavallisesti vain videon välityksellä.

Galeotti toteaa, ettei esimerkiksi pääministeri Mihail Mishustinilla tai muilla ”oikeita töitä” Kremlissä tekevillä ollut aikaa tällaiseen sirkukseen. Putin päätyikin viettämään aikaa hänen omia käsityksiään vahvistavien lähipiiriläisten kanssa. Etenkin pankkiiri Ilja Kovaltshukin on sanottu olleen tuolloin Putinin kanssa ja vaikuttaneen paljon diktaattorin käsityksiin vaihtoehtohistoriasta ja ”Venäjän suuruuden” palauttamisesta sodalla Ukrainassa.

Yhä pelokkaampi Putin

Mark Galeottin mukaan Vladimir Putin välttelee vaikeita päätöksiä ja luottaa siihen, että pätevät teknokraatit pitävät Moskovan pinnalla ja ratkovat ongelmat, joita hänen oma politiikkansa tuottaa. Silti Putin ei kuitenkaan noudata näiden teknokraattiensa neuvoja.

– Tästä huolimatta Putin ei ole menossa mihinkään. Miten hän voisikaan. Hän ei ole vaarassa menettää vain ylellisen elämäntyylinsä. Hänen yllään leijuu myös Haagin sotarikostuomioistuimen varjo.

Mark Galeottin arvion perusteella Vladimir Putin on pulassa.

– Hän on sulkenut itsensä kultaiseen häkkiin samalla kun hänestä tulee vanhempi, vähemmän energinen, vähemmän maataan ja kansaansa tajuava ja vähemmän osaava eliittien hallinnassa – taito, joka oli ennen hänen valtansa ytimessä.

Galeotti muistuttaa kuvaavana esimerkkinä Wagner-palkkasotilasyhtiön perustajan ja Putinin entisen hoviravintoloitsijan Jevgeni Prigozhinin niin kutsutusta juhannuskapinasta kesällä 2023. Tilanne oli odotettavissa.

– Putin oli antanut tälle opportunistiselle ex-vangille valtaa, rohkaissut hänet rakentamaan yksityisarmeijan ja siirtyi sitten katsomaan sivusta, kun hänen riitansa [silloisen puolustusministeri Sergei] Shoigun kanssa eskaloitui.

Mark Galeotti kertoo, että Putinia kyllä varoitettiin siitä, että tilanne Prigozhinin ja Wagnerin kanssa oli matkalla katastrofiin. Silti diktaattori ei tehnyt muuta kuin kehotti riitaisia alaisiaan sopimaan asiat.

– Sitten hän meni shokkiin ja paniikkiin, kun Prigozhin napsahti.

Mark Galeottin mukaan sotku osoittaa, että Putinista on monen muun ikääntyvän autokraatin tapaan tullut oma karikatyyrinsä, joka hamuaa entistä epätoivoisemmin jonkinlaista historiallisesti merkittävää ”perintöä”.

– Yhä halukkaampi uskomaan omaan nerouteensa ja jättämään muiden milipiteet huomiota, yhä innokkaampi manipuloimaan eliittiä, jota hän pitää itsestäänselvyytenä, yhä vakuuttuneempi siitä, että ovela ja vihamielinen länsi juonittelee häntä vastaan – ja yhä pelokkaampi, asiantuntija listaa.

Viimeisestä kohdasta kertoo hänen mielestään myös Aleksei Navalnyin kohtalo. Pitkäaikainen oppositiovaikuttaja ja Kremlin kiusanhenki surmattiin syrjäisessä vankilasiirtokunnassa. Tämä ei viestinyt voimaa vain heikkoutta.

– Moni Putinin päätös on jälkikäteen arvioituna johtunut heikkoudesta ja pelosta, mutta tästä on tulossa yhä selvempää vuosien vieriessä. Tämä tulee myös muokkaamaan hänen päätöksentekoaan tulevina vuosina, Mark Galeotti ennustaa.

Asiantuntijan mukaan Venäjän johtaja on umpikujassa.

Mikäli terveyssyyt tai jonkinlainen sattuman oikku eivät pakota, ei Putin voi Galeottin mukaan enää luopua vallasta tai edes nimittää seuraajaa. Tämä heikentäisi johtajaa entisestään.

Sotaa Ukrainassa ei myöskään voi jatkaa loputtomiin, mutta sitä ei toisaalta myöskään voi lopettaa mihinkään sellaiseen, jotta Putin ei voisi markkinoida voittona.

– Hän tietää eliittien ryöväävän valtiota, mutta vaikka hän voikin sallia yksittäisten henkilöiden pidätykset, ei hän voisi halutessaan puhdistaa järjestelmää, koska hän ei uskaltaisi haastaa heitä. joiden hän luottaa hoitavan Venäjän hallinnoinnin puolestaan, Galeotti jatkaa.

– Hän tulee pysymään vallassa ilman haastajaa mutta omien tekojensa ja tulevaisuuden pelkojensa vankina.

Mark Galeottin mukaan ironista on, että mitä enemmän diktaattorin vanhat piirteet vain kärjistyvät, sitä enemmän hänen maansa kehittyy toiseen suuntaan.

Hän toteaa, että 2000-luvun alun Venäjä saattoi hyvinkin tarvita tuolloin ”Putinia”. Galeotti huomauttaa, että vuonna 2022 teetetyssä kyselyssä 83 prosenttia vastaajista vastasi kuitenkin myöntävästi kysymykseen siitä, kaipaako Venäjä muutosta.

– Johtaja joka hallitsi aikanaan onnella, oveluudella, lupauksilla ja petoksella alkaa näyttää yhä enemmän aikansa eläneeltä diktaattorilta, joka käyttää valtaa banaanivaltiossa, joka ei kasvata banaaneja.

