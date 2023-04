Paljastus Kremlin sisäpiiristä: Näin Vladimir Putin päätti hyökkäyksestä

Moskova aloitti sisäpiirilähteiden mukaan Ukrainan operaation valmistelut jo helmi-maaliskuun taitteessa 2021. Vaikka valmisteluja tehtiinkin salassa ja pienessä piirissä, oli edessä olevasta hyökkäyksestä tullut yleinen puheenaihe Kremlissä kesään mennessä. Venäjän diktaattori Vladimir Putinin päätöksen taustalla kerrotaan vaikuttaneen vahvasti käsitys siitä, että ukrainalaiset toivottaisivat venäläismiehittäjät tervetulleiksi maahansa sekä usko siihen, ettei hajanainen länsi pystyisi reagoimaan Venäjän toimiin. Näin kerrotaan itsenäisen venäläismedia Vertskan laajassa reportaasissa.

Pitkän linjan toimittaja-kirjailija Ilja Zhegulevin jutussa on haastateltu useita Venäjän presidentinhallintoa lähellä olevia lähteitä. Artikkeli vahvistaa jo aiemmin julkisuudessa liikkuneita tietoja Ukrainan sodan taustoista.

Venäjä-mielisen ukrainalaisoligarkki ja poliitikko Viktor Medvedtshukin kerrotaan olleen eräs Putinin ratkaisun avainhenkilöistä. Putin on Medvedtshukin nuorimman tyttären kummisetä. Miehet ovat myös lomailleet yhdessä Putinin huvilalla Sotshissa ja Medvedtshukin tiluksilla miehitetyllä Krimillä. Ukrainska Pravda on uutisoinut aiemmin Medvedtshukin olleen harvoja tulevasta hyökkäyksestä etukäteen tienneitä henkilöitä. Medvedtshukin on myös kerrottu osallistuneen aktiivisesti operaation valmisteluun ja olleen Kremlin ykkösvaihtoehto Ukrainan uudeksi johtajaksi sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi syrjäytetty.

