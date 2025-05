”Vladimir Putin näyttää onnistuvan vedättämisessä kerta toisensa jälkeen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen antanut uuden aikarajan Venäjälle. Kun häneltä kysyttiin keskiviikkona, uskooko hän Vladimir Putinin haluavan lopettaa sodan, Trump vastasi kertovansa ”sen noin kahden viikon kuluttua”. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Trumpin mukaan, jos kahdessa viikossa selviää, että Putin vain vetkuttelee, USA tulee vastaamaan siihen eri tavoin kuin aiemmin.

– Kuka enää uskoo näitä ”päivässä” tai ”kahden viikon” -puheita? Putin näyttää onnistuvan Trumpin vedättämisessä kerta toisensa jälkeen, toteaa tilanteesta X-päivityksessään kansanedustaja (kok.) Timo Heinonen.

Trump on ollut viime aikoina Truth Socialissa aiempaa kriittisempi Putinin toimien suhteen, mutta aikarajat ovat tähän saakka pettäneet joka kerta.

Aiemmin on kerrottu muun muassa, että Trump tahtoi tulitauon alkavan pääsiäissunnuntaina tai virkakautensa satavuotispäivänä huhtikuun lopussa.

Moskova ei ole huolestunut Trumpin uhkauksista siinä mitassa, että olisi muuttanut toimintaansa, päin vastoin se on pommittanut Ukrainaa rajusti.

Kreml on ehdottanut Ukrainalle suorien rauhanneuvotteluiden toista kierrosta Istanbuliin ensi tiistaiksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstai-iltana, että Venäjän lupaamaa ”muistiota” ei ole näkynyt.

– Sitä ei ole annettu Ukrainalle. Sitä ei ole annettu kumppaneillemme. He eivät ole edes jakaneet uutta suunnitelmaa edes Turkin kanssa – maan, joka isännöi ensimmäistä kokousta, Zelenskyi kertoi ja kuvasi tämän olevan jälleen yksi Venäjän harhautus.

– He tekevät kaikkensa, jotta neuvottelut olisivat merkityksettömiä.

