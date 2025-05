Sergei Lavrov: Moskovan ”muistio” jo pitkällä, Ukrainan kanssa neuvottelut tulossa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Moskovan muistio rauhanneuvotteluiden pohjaksi on jo pitkällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin viittasi muistion tekemisestä mahdollisen rauhansopimuksen varalle puhuttuaan puhelimessa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa viikonloppuna.

Myös toinen kierros Ukrainan ja Venäjän välisissä tulitaukoneuvotteluissa on Lavrovin mukaan tulossa, mutta päivämääriä ei ole sovittu. Vatikaania, jota Trump väläytti neuvottelujen jatkopaikaksi, Lavrov piti epärealistisena.

Lisäksi hän nosti jälleen kerran esiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin laillisen aseman, jota Venäjä on pyrkinyt jatkuvasti kyseenalaistamaan saadakseen vaihdettua Ukrainaan mieleisensä hallinnon. Lavrovin mukaan ”kysymys Zelenskyin legitimiteetistä on ratkaisevan tärkeä rauhansopimuksen allekirjoittamisen kannalta”.

Keskiviikkona Lavrov vahvisti, ettei Venäjällä ole kiinnostusta pyrkiä tulitaukoon.

