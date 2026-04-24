Vladimir Putin aiotaan kutsua G20-kokoukseen – ”väärä signaali maailmalle”

Yhdysvallat aikoo kutsua Venäjän diktaattori Vladimir Putinin joulukuussa järjestettävään G20-maiden huippukokoukseen, kertoo The Washington Post.

Sotatieteiden tohtori ja kansanedustaja Jarmo Limnell (kok.) arvostelee viestipalvelu X:ssä Putinin paluuta maailmanjohtajien pöytään.

– Suunnitelma kutsua Putin G20-huippukokoukseen on väärä signaali maailmalle, hän toteaa.

Virallista kutsua Putinille ei ole vielä lähetetty. Yhdysvaltain ulkoministeriö kuitenkin totesi lausunnossaan, että presidentti Donald Trump on tehnyt selväksi Venäjän olevan tervetullut osallistumaan kaikkiin G20-kokouksiin.

Trump sanoi torstaina Valkoisessa talossa, ettei hän ollut tietoinen Putinille lähetettävästä kutsusta. Presidentti lisäsi kuitenkin, ettei vastustaisi kutsua.

– Jos hän tulisi, siitä olisi todennäköisesti paljon apua, Trump sanoi.

Trumpin mukaan “kaikkien kanssa pitää puhua”. Hän arvioi kuitenkin, ettei Putin välttämättä osallistuisi kokoukseen, vaikka kutsu esitettäisiin.

Kokous järjestetään Trumpin Doral-golflomakeskuksessa Miamissa.

G20 on hallitustenvälinen talousfoorumi, johon kuuluu 19 valtiota sekä Euroopan unioni ja Afrikan unioni.

Venäjän presidentti ei ole osallistunut G20-huippukokouksiin paikan päällä sitten vuoden 2019. Taustalla ovat olleet ensin koronapandemia ja sittemmin Venäjän vuonna 2022 aloittama täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa. Putinin matkustamista vaikeuttaa myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n pidätysmääräys.

Jarno Limnell muistuttaa X:ssä syistä, miksi Putinia ei kokoukseen kannata kutsua.

– Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa ja on syyllistynyt lukuisiin sotarikoksiin siviilejä vastaan. Kutsu antaisi vaarallisen viestin: vakavat rikokset eivät estä palaamasta maailman johtajien pöytään.