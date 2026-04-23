Venäjän eliitti hermoilee: Mitä tekee FSB?

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022 täysimittaisen Ukrainan hyökkäyksen Venäjän eliitti näyttää olevan sisäisten ristiriitojen partaalla, vaikka sodan käyttö uusien sortotoimien oikeuttamiseen voi saada tilanteen näyttämään siltä, ​​että kaikki on entisellään. Toisaalta tyytymättömyys internetin viimeaikaiseen täydelliseen hallintaan pyrkimykseen on yhä näkyvämpää, ja jopa uskolliset kannattajat ovat alkaneet julkisesti kritisoida Kremliä ja ennustaa vallankumousta.

Näin analysoi arvostettu ajatushautomo Carnegie Endowment for Peace ja sen asiantuntija Tatiana Stanovaja. Hän nostaa keskiöön erityisesti eliitin teknokraatit, Vladimir Putinin ymmärtämättömyyden internetistä ja sen vaikutuksista sekä tavallisen kansan arjessa lisääntyvät vaikeudet.

Stanovajan mukaan Venäjän uudet verkkorajoitukset on otettu käyttöön niin nopeasti, ettei niihin ole ollut aikaa sopeutua. Lisäksi toimenpiteet vaikuttavat yhä enemmän kaikkien ihmisten arkeen ja rutiineihin.

Venäläiset ovat tottuneet digitalisoituneeseen yhteiskuntaan viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Verkossa on saatavilla valtava määrä palveluita ja tavaroita. Edes alkuperäisillä sota-ajan kielloilla ei ollut tähän juurikaan vaikutusta: sosiaaliset verkostot Facebook ja Twitter eivät olleet koskaan kovin laajassa mittakaavassa kovin suosittuja, ja suosittua Instagramia pystyy käyttämään VPN-yhteyden kautta. WhatsAppin käyttö on korvautunut Telegramin käytöllä.

Vain muutamassa viikossa tämä tuttu verkkomaailma alkoi kuitenkin hajota. Ensin mobiili-internetiä ryhdyttiin sulkemaan sillä perusteella että näin suojaudutaan Ukrainan drooneilta. Sitten Telegramin toimintaa ryhdyttiin rajoittamaan ja painostamaan ihmisiä käyttämään sen kokonaan venäläistä korviketta Maxia. Pian käynnistyi kampanja VPN-palveluiden lopettamiseksi.

Vaikka television propagandistit ovat mainostaneet digielämän vähentämisen etuja, on epätodennäköistä, että tämä viesti resonoi kovinkaan suuressa osassa Venäjän syvästi digitalisoituneesta yhteiskunnasta, kirjoittaa Stanovaja.

Vaikea tilanne

Internetin täydelliseen hallintaan tähtäävien pyrkimysten poliittiset seuraukset ovat edelleen epäselviä jopa hallinnon sisäpiiriläisille. Tietyssä määrin tämä heijastaa sitä, miten prosessi on edennyt. Vaikka aloite tuli liittovaltion turvallisuuspalvelulta (FSB), sillä on vain vähän poliittista tukea. Myös kieltojen täytäntöönpanoon osallistuneista suhtautuvat siihen kriittisesti. Kaiken yläpuolella on presidentti Putin, joka ymmärtää vain vähän siitä, mitä tapahtuu, mutta on silti antanut siunauksensa.

Tämän seurauksena olemme nähneet varovaista sabotaasia alemman tason virkamiehiltä, ​​avointa kritiikkiä lojalisteilta ja erimielisyyksiä sekä satunnaista paniikkia liike-elämän keskuudessa. Tätä tyytymättömyyttä ruokkivat entisestään säännölliset internet-katkokset, jotka tekevät aiemmin yksinkertaisista tehtävistä mahdottomia.

Keskivertovenäläiselle tilanne on surkea. Et voi soittaa kenellekään, et voi lähettää videoita. VPN-yhteydet lakkaavat säännöllisesti toimimasta, et voi maksaa pankkikorteillasi etkä voi edes nostaa rahaa pankkiautomaatista. Nämä häiriöt on korjattu, mutta pelko pysyy.

Merkittävää on, että julkinen tyytymättömyys lisääntyy syyskuun duuman vaalien alla. Kysymys ei ole siitä, pystyykö hallinto varmistamaan haluamansa tuloksen, vaan siitä, sujuuko vaaliprosessi kitkattomasti. Ennen Telegramin estämistä lähes kaikki valtion vaali- ja poliittinen viestintä löytyi sieltä, ja Kremlin poliittiset johtajat olivat tottuneet hyödyntämään tätä sosiaalista mediaa.

MAX, virallisesti mainostettu Telegramin vaihtoehto, on turvallisuuspalveluille tyystin läpinäkyvä. Koska sovelluksessa tapahtuva poliittinen toiminta on usein vahvasti sidoksissa kaupallisiin etuihin, se tekee sitä käyttävistä virkamiehistä haavoittuvaisia ​​useilla rintamilla.

Poliittinen eliitti

FSB:n hiipivä haltuunotto Venäjän kotimaisessa poliittisessa agendassa ei ole mitään uutta. Mutta Kremlin poliittiset johtajat, joita johtaa apulaispäällikkö Sergei Kirijenko, ovat vastuussa vaaleista. Ja he ovat selvästi ärsyyntyneitä turvallisuuspalvelujen tukahduttamisesta.

Erityisesti Kirijenkon tiimi on tyytymätön tähän arvaamattomuuteen, joka määrittää, miten ihmiset näkevät viranomaiset. Lisäksi on käsiteltävä Putinin Ukrainan suunnitelmien läpinäkymättömyyttä, mikä sekin on vähän arvaamatonta. Miten vaaleihin valmistaudutaan, kun internetin katkaisu voi aiheuttaa äkillisen muutoksen yleisessä mielipiteessä milloin tahansa? Miten vaalit hoidetaan, kun ei tiedetä, onko maa sodassa vai ei?

Ukrainan taistelut ovat antaneet FSB:lle ja muille virastoille mahdollisuuden ajaa läpi useita sortotoimia kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Mutta se on johtanut paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa paitsi Venäjän kansa myös osa hallinnosta tuntee olevansa vaarallisemmassa asemassa kuin koskaan.

Telegramin estäminen tarkoittaa, että ukrainalaisten droonien kohteena olevien alueiden ihmiset eivät enää voi saada reaaliaikaisia ​​varoituksia tulevasta hyökkäyksestä. Myös sotilashenkilöstöllä on viestintäongelmia. Pienyritykset kamppailevat selviytyäkseen ilman mainontaa ja verkkokauppaa – kaikki digitaalisen hallinnan nimissä.

Turvallisuuspalvelu

Neljän sodan vuoden jälkeen Putinin julkiset kommentit eivät jätä epäilystäkään siitä, että hän on antanut FSB:lle luvan jatkaa yhä laajenevaa sortoa. Mutta samat kommentit paljastavat myös, kuinka tietämätön Putin on verkkomaailmasta ja verkkorajoitusten vaikutuksista, sekä kuinka haluton hän on yrittämään ymmärtää yksityiskohtia.

Eikä kuva ole kuitenkaan ruusuinen FSB:lle. Loppujen lopuksi hallinnon sotaa edeltäneet institutionaaliset rakenteet ovat edelleen olemassa. On edelleen joitakin suhteellisen vaikutusvaltaisia ​​teknokraatteja, joilla on talouspolitiikan päätöksentekotehtäviä. On suuria yrityksiä, jotka maksavat merkittäviä summia veroja, on Kirijenkon ”poliittinen blokki”, jolla presidentin hallinnon varajohtajan Dmitri Kozakin lähdön jälkeen on jonkin verran vaikutusvaltaa ulkopolitiikkaan. Internetin täydelliseen hallintaan tähtäävää pyrkimystä toteutetaan kaikkien näiden ryhmien toiveita vastaan.

Nykytilanne näyttää olevan altis tekemään Venäjän turvallisuuspalveluista entistä kovempia, ja eliitin vastarinta saa lähes varmasti aikaan voimakkaan vastauksen. FSB:n vastaus julkiseen kritiikkiin on väistämättä lisää sortoa. FSB on valmis kaksinkertaistamaan ponnistelunsa omien tarpeidensa mukaan.

Kaksi keskeistä kysymystä ovat: Johtaako uusi tukahduttaminen lisääntyvään sisäiseen oppositioon? Ja jos johtaa, pystyvätkö turvallisuuspalvelut säilyttämään vallan? Yksi vaikeuksista vastata kumpaankaan näistä kysymyksistä luottavaisin mielin on kasvava aave ikääntyvästä, etäisestä Putinista, joka ei pysty solmimaan rauhaa Ukrainassa eikä voittamaan aloittamaansa sotaa. Putinin tärkein myyntivaltti oli aina hänen vahvuutensa. Heikko Putin ei ole hyödyksi kenellekään – ei myöskään Venäjän turvallisuusviranomaisille.