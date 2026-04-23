”Ihmiset pelkäävät tulla tänne” – sodan uhka varjostaa Viron matkailua

Turistit peruvat matkojaan turvallisuushuolien vuoksi.
Vanhaa kaupunkia Tallinnassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Viroon suuntautuva matkailu on kärsinyt viime kuukausina, koska turistit pelkäävät Venäjän hyökkäystä Baltian maihin. Asiasta kertoo Viron yleisradio ERR.

– Ihmiset pelkäävät tulla tänne, koska he ajattelevat, että jotain saattaa tapahtua, mikä tarkoittaa, että olemme haavoittuvaisia, tilannetta kuvailee Viron matkailuyritysten liiton varapuheenjohtaja Külli Karing ERR:lle.

Matkailualan mukaan pienetkin turvallisuuspoikkeamat vaikuttavat nyt matkakohteiden valintaan. Matkoja perutaan matalalla kynnyksellä.

– Näemme sen hotelleissa, risteilyaluksilla ja ravintoloissa, Karing kertoo.

Tallinnassa oli esimerkiksi tarkoitus järjestää kesäkuussa kansainvälinen tyttöjen jalkapalloturnaus, mutta tapahtumaa siirrettiin. Paljon matkavarauksia peruttiin ERR:n mukaan myös sen jälkeen, kun Auveren voimalaitokseen osui ukrainalainen drooni.

Sodan pelko ei kuitenkaan koske kaikkia turisteja, kertoo Visit Estonian tiimipäällikkö Agnia Nastin.

– Joillakin markkinoilla Ukrainan sota on edelleen enemmän esillä, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla uutiset ovat korvautuneet pikemminkin Lähi-idän konfliktilla, hän kertoo.

Hänen mukaansa Yhdysvalloissa Viro nähdään yhä turvallisena pohjoismaisena matkakohteena,

