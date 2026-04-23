Tämä Venäjän rikkain rikastui yli 8 miljardia vuodessa

Venäjän rikkain ihminen on muuttunut. Usein talouslehti Forbesin listan kärkipaikkaa pitänyt Vladimir Potanin on nyt toiseksi rikkain, kun kaivosoligarkki Aleksei Mordašov kiilasi ohi.

Mordašov ja hänen perheensä omistavat kultakaivosyhtiö Nordgoldin enemmistön. Mordašov on luonut uransa ja omaisuutensa 1990-luvun puolivälissä yksityistetyn kaivos- ja metalliteollisuuskonserni Severstalin pääjohtajana. Nykyään Severstal on Venäjän toiseksi suurin alan konserni.

Mordašovin uusi sijoitus listalla on ensimmäinen kerta, kun venäläisen miljardöörin nettovarallisuus on ylittänyt 30 miljardia dollaria. Mordašovin omaisuus on noin 37 miljardia, kertoo Vedomosti. Kakkoseksi pudonneen Vladimir Potaninin omaisuus on noin 29,7 miljardia. Se on syntynyt niin ikään varsinkin kaivos- ja metalliteollisuudesta: Potanin tunnetaan Suomessakin edelleen toimivan Norilsk Nickelin pääomistajana. Kolmantena miljardöörien listalla on melkein 30 vuotta öljyjätti Lukoilin johdossa toiminut Vagit Alekperov. Hänen nettovarallisuutensa on nyt noin 29,5 miljardia dollaria.

60-vuotias Aleksei Mordašov oli Venäjän rikkaimpien kärkikastissa jo viime vuonna. Tasan vuosi sitten Forbesin listaus kertoi hänen omaisuutensa olevan 28,6 miljardia. Hän on siis rikastunut vuodessa yli kahdeksan miljardia.

Tähtitieteelliset numerot selittyvät Mordašovin yritysjärjestelyjensä kautta omistaman kultakaivosyhtiö Nordgoldin menestyksellä. Viimeisen vuoden aikana kullan hinta on Vedomostin mukaan noussut lähes 80 prosentilla. Samalla Nordgoldin arvo on lähes kaksinkertaistanut Mordašovin omistamien Severstal-konsernin osakkeiden arvon.

Terästä ja kultaa

Mordašovia on pidetty modernina johtajana. Yliopistosta taloustiedettä opiskellut nuorukainen työllistyi Tšerepovetsin rauta- ja terästehtaan palvelukseen heti valmistuttuaan 1980-luvun lopussa. Myös vanhemmat työskentelivät tehtaalla. Nuorukainen kohosi pian konsernin talousjohtajaksi ja ryhtyi kehittämään liiketoimintaa. Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja vuonna 1993 Mordašov muutti tehtaan sen ympärille kasvaneet toiminnot Severstal-konserniksi. Vuonna 1996 hän hankki konsernin määräysvallan itselleen. Severstal laajentui myös ulkomaille ja hankki yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jotka on myöhemmin myyty. Mordašov on myöhemmin kutsunut näitä liiketoimia virheeksi.

Mordašov ja hänen yhtiönsä ovat kultakaivosyhtiö Nordgoldin lisäksi omistaneet osuuksia ainakin Rossija Bankista, matkapuhelin- ja internetoperaattori Tele2:sta ja ruokakauppaketju Lentasta.

Nordgoldilla on kaivoksia Venäjän Siperiassa, Kazakstanissa ja Afrikan Guineassa sekä Burkina Fasossa. Burkina Fason hallituksen on epäilty antaneen Nordgoldille lisää kaivoslupia vastineeksi siitä, että yksityisarmeija Wagnerin taistelijat ovat osallistuneet islamistimilitanttien torjuntaan Burkina Fason hallituksen laskuun. Hallitus on kiistänyt nämä väitteet, mutta kiistatonta on, että Nordgoldilla on Burkina Fasossa kolme kaivosta ja lisää lupia myönnettiin vielä viime vuonna.

Mordašov on ollut naimissa kahdesti. Hänellä on seitsemän lasta.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan talvella 2022, Mordašov lisättiin EU:n pakotelistoille heti ensimmäisellä pakotekierroksella neljä päivää hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Toinen Mordašovin omista huvijahdeista, 65-metrinen Lady M, sattui olemaan tuolloin Italiassa. Italian viranomaiset takavarikoivat sen maaliskuun 2022 alussa.

Vedomostin henkilöjutussa Mordašov on kertonut, ettei viihdy miljardöörilistan kärjessä eikä vaikuta nauttivan osakseen saamastaan huomiosta. Pakotteisiin hän on suhtautunut rauhallisesti.

– Pakotteet muistuttavat minua pakkasen vaikutuksesta elämäämme Venäjällä. Loppujen lopuksi kova kylmyys on luonnostaan ​​vaarallista. Mutta sen kanssa voi elää. On olemassa sanonta: ”Älä nukahda, palellut.” Joten me emme nuku, vaan pysymme liikkeessä. Ja kuka tietää, menisimmekö eteenpäin elämässä tätä vauhtia, ellei pakkasta olisi, Mordašov sanoi.