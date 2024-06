Viron ex-presidentti suitsuttaa: Rakastan Suomen nykyistä ulkopolitiikkaa

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kehuu Suomen ulkopoliittista linjaa.

– Minä rakastan nykyisin Suomen ulkopolitiikkaa, Ilves sanoo.

Pitkän linjan Venäjä-arvostelijana tunnettu Ilves jatkaa, että Suomella on ”34 vuoden jälkeen paljon hyvitettävää”.

Ex-presidentti on jakanut X-palvelussa alta löytyvän Suomen pysyvän EU-edustuston videon ulkoministeri Elina Valtosen kommenteista. Valtonen puhui medialle EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa Luxemburgissa.

Ministeri kertoi Suomen nostavan kokouksessa esiin Venäjän masinoimat hybridiuhat.

– Olemme kaikki aggression uhreja. Siitä syystä on ratkaisevan tärkeää, että jatkamme Ukrainan tukemista, koska Venäjä ymmärtää vain voimaa, Valtonen muun muassa sanoi.

I♥️heart Finnish foreign policy these days.

After 34 years, here's a lot to make up for. https://t.co/32BhL8R5Ha

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) June 24, 2024