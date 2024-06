Elina Valtonen: Venäjä ymmärtää vain voimaa

EU-maiden ulkoministerit ovat kokoontuneet Luxemburgiin keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi ennen kokousta tiedotusvälineille, että Suomi nostaa esille myös Venäjän suunnalta tulevat hybridiuhat, jotka Valtosen mukaan koskettavat koko Eurooppaa.

Hän nosti esille muun muassa väärän ja virheellisen tiedon levittämisen, kyberuhat, sabotaasit ja siirtolaisten käyttämisen hybridi-iskuissa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopalla ei ole enää tarkkailijan asemaa Venäjän aggressiossa. Olemme kaikki aggression uhreja. Siitä syystä on ratkaisevan tärkeää, että jatkamme Ukrainan tukemista, koska Venäjä ymmärtää vain voimaa, Valtonen sanoi.

Valtonen sanoi olevansa tyytyväinen, että EU:ssa edetään niin uusien pakotteiden asettamisessa ja Venäjän keskuspankin pysäytettyjen varojen tuottojen hyödyntämisessä Ukrainan tukemiseksi. Myös Venäjän varjolaivaston toimintaa Itämerellä vaikeutetaan.

