Virolaisarvio: Vladimir Putin piti oman hautajaispuheensa

Wagner-yksityisarmeijaa johtava Jevgeni Prigožin pyrki Viron parlamentin puolustusvaliokuntaa johtavan Kalev Stoicescun mukaan vallankaappaukseen ja Venäjän asevoimien komentajan, kenraali Valeri Gerasimovin syrjäyttämiseen Ukrainan vastaisen ”sotilaallisen erikoisoperaation” johtajan paikalta.

Presidentti Vladimir Putinin ensi reaktiota https://www.verkkouutiset.fi/a/vladimir-putin-kaynnissa-on-maanpetos-kaikkia-kapinaan-osallistuvia-tullaan-rankaisemaan/ Prigožinin lietsomaan avoimeen kapinaan Stoicescu pitää huomiota herättävän heikkona.

– Putin on juuri pitänyt poliittisen hautajaispuheensa. Hän oli hautajaistunnelmissa. Jopa puku oli tilanteeseen sopiva, hän totesi Facebook-päivityksessään.

Televisioruudussa nähtiin hänen mukaansa lyöty mies, joka viittasi jopa Venäjän sisällissotaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Peloistaan Putin puhui varsin selväsanaisesti. Hän ei sulkenut pois edes sisällissotaa.

Putin oli hänen mukaansa ilmeisesti kuvitellut voivansa kontrolloida Prigožinia ja pystyvänsä edelleen hyödyntämään häntä ja hänen Wagner-joukkojaan sodassa. Nyt Venäjän johtaja todennäköisesti kuitenkin katuu, ettei eliminoinut Prigožinia jo aiemmin, ja uskoo entistä vahvemmin, että kaikki ovat pettureita.

Ennen kansanedustajuuttaan Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskuksessa.

Täysi sekasortokin mahdollinen

Venäjän tilannetta Stoicescu luonnehtii kriittiseksi. Huolet Ukrainan täysimittaisesta vastahyökkäyksestä ja Venäjän mahdollisesta tappiosta sekä sotatoimien ulottuminen Venäjän maaperälle ovat hänen mukaansa ajaneet maan kiehumispisteeseen.

– Näennäisen vakauden julkisivu on romahtamassa, hän sanoo.

Julkisuuteen kantautuu hänen mukaansa nyt paljon informaatiota, josta suuri osa on hyvin todennäköisesti vääristeltyä tai vähintään vahvistamatonta. Siksi tilanteen analysointi on kokeneimmillekin asiantuntijoille tällä hetkellä vaikeaa. Kaikkeen on kuitenkin varauduttava, eikä edes Venäjän ajautumista täydelliseen sekasortoon voi toistaiseksi sulkea pois.

– Prigožinilla on todennäköisesti liittolaisia asevoimissa ja kenties myös FSB:ssä, jossa vallitsee niin ikään tyytymättömyyttä. Hänellä on myös jonkinlaista tukea venäläisessä yhteiskunnassa – muuten Kreml ei reagoisi niin näyttävästi ja äänekkäästi, vaan siirtäisi hänet hiljaisesti syrjään, Stoicescu toteaa.

Ilmeistä on hänen mukaansa joka tapauksessa se, että asetelma on nyt Ukrainan kannalta suotuisa.

Verkkouutiset julkaisee ei-julkisessa Facebook-päivityksessä esitetyt näkemykset Stoicescun luvalla.