Viron puolustusministeri Hanno Pevkur toteaa yleisradio ERR:lle, että Viro on valmis ottamaan lisää Yhdysvaltojen joukkoja maahan.

Hän kommentoi The Wall Street Journalin tietoa, jonka mukaan Yhdysvallat saattaa sijoittaa lisää joukkoja Naton itäiselle sivustalle. Samalla Yhdysvallat vähentäisi läsnäoloaan muualla Euroopassa. Lehden mukaan Donald Trumpin hallinto haluaisi näin rangaista niitä Nato-liittolaisia, jotka eivät tukeneet Yhdysvaltoja Iranissa.

Donald Trumpin tyytymättömyyden on kerrottu kohdistuvan erityisesti Espanjaan, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan. Mahdollisina uusina joukkojen sijoitusmaina on mainittu Puola, Romania, Liettua ja Kreikka.

Puolustusministeri Pevkurin mukaan myös Viro voi olla vahvoilla. Viro on hiljattain hankkinut uusia asejärjestelmiä Yhdysvalloista ja osoittanut olevansa valmis tukemaan Hormuzinsalmen avaamista.

– Uskoakseni ne ovat varmasti olleet sellaisia signaaleja, jotka ovat menneet Pentagonissa oikeaan osoitteeseen, mutta toistaiseksi Pentagon ei ole tehnyt millekään maalle ehdotusta tai päätöstä siitä, että täältä nyt päätettäisiin lähteä pois tai tänne tuoda jotain lisää, Pevkur sanoo ERR:lle.

Tallinnassa toimivan kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n johtaja, tutkija Kristi Raik arvioi ERR:llä, että Trumpin hallinnon mahdolliset suunnitelmat joukkojen siirrosta eivät olisi hyvin harkittuja sotilaallisesti.

– Saksassa ja Etelä-Euroopassa sijaitsevat tukikohdat ovat erittäin tärkeitä, ja Yhdysvallat tarvitsee niitä sotilasoperaatioidensa toteuttamiseen esimerkiksi Lähi-idässä ja Afrikassa. Niitä ei yksinkertaisesti ole mahdollista siirtää Naton itäiselle sivustalle ja hoitaa samoja toimintoja tältä alueelta, Raik toteaa ja viittaa Naton itäiseen sivustaan.

