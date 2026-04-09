Donald Trump aikoo rangaista Nato-maita

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto harkitsee suunnitelmaa, jolla rangaistaisiin sellaisia puolustusliitto Naton jäsenmaita, joita Valkoinen talo pitää hyödyttöminä Iranin sodan aikana. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Suunnitelmassa amerikkalaisjoukkoja siirrettäisiin pois niistä Nato-maista, jotka eivät tukeneet Yhdysvaltojen Iran-operaatioita. Lisäksi esillä on ollut ainakin yhden Yhdysvaltojen tukikohdan sulkeminen Euroopassa.

Trumpin tyytymättömyys kohdistuu WSJ:n haastattelemien virkamieslähteiden mukaan Espanjaan, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan. Näistä maista joukkoja mahdollisesti siirrettäisiin Puolaan, Romaniaan, Liettuaan ja Kreikkaan, joita Trumpin hallinto pitää yhteistyöhaluisina liittolaisina.

Valkoisessa talossa on virkamieslähteiden mukaan pistetty merkille se, että Itä-Euroopan maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan. Ne lisäksi antoivat nopeasti ymmärtää tukevansa kansainvälistä koalitiota Hormuzinsalmen valvomiseksi. Sodan syttymisen jälkeen Romania myös hyväksyi nopeasti Yhdysvaltojen ilmavoimien pyynnöt käyttää sen tukikohtia Iranin sodassa.

Suunnitelma voisi WSJ:n mukaan johtaa siihen, että Yhdysvallat sijoittaisi lisää joukkoja lähemmäs Venäjän rajaa, mikä arvioiden mukaan todennäköisesti ärsyttäisi Kremliä.

Donald Trump sanoi maanantaina olevansa erittäin pettynyt Natoon, koska liittolaiset eivät hänen mukaansa tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Hän on jopa väläyttänyt Yhdysvaltojen irtautumista Natosta. Toisaalta vielä viime kuussa Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa, että ”USA ei tarvitse mitään Natolta”.

