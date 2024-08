Viranomainen teki rikosilmoituksen kohutusta sänkyliikkeestä

Kuluttaja-asiamies on tehnyt poliisille tutkintapyynnön sänkyliike Lux Beds from North Oy:stä . Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo asiasta tiedotteessa. Kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, ovatko yrityksessä toimineet henkilöt vastaanottaneet kuluttajilta ennakkomaksuja ilman tarkoitusta toimittaa tilattuja sänkyjä.

KKV on saanut kuluttajilta lukuisia yhteydenottoja Lux Beds from Northista. Keväästä 2023 lukien ilmoituksia on saapunut yli 130. Ilmoitusten perusteella Lux Bedsiltä tilattujen sänkyjen toimitukset ovat viivästyneet merkittävästi sovitusta, eivätkä kuluttajat toistuvista lupauksista huolimatta ole saaneet sänkyjä kuukausienkaan odottamisen jälkeen. Verkkouutiset kertoi asiasta aiemmin tässä jutussa.

Useassa tapauksessa kuluttaja on maksanut tuhansien eurojen arvoisen sängyn kokonaan tai osittain ennakkoon. Kun kuluttajat ovat ilmoittaneet purkavansa viivästyneen kaupan, ei Lux Beds ole palauttanut kuluttajien tekemiä ennakkomaksuja. KKV varoitti keväällä 2024 kuluttajia Lux Beds -sänkyliikkeestä sekä kehotti harkitsemaan tarkasti yrityksen kanssa asiointia.

– Mitä suurempi ostos, sitä enemmän riskejä on ostoksen etukäteen Ennakkoon maksamista kannattaa harkita tarkasti ja yrityksen taustoja selvittää myös hakukoneista muiden kokemuksia etsimällä, muistuttaa johtaja Miina Ojajärvi tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, ovatko Lux Bedsin johto, työntekijät tai muut yhtiössä toimineet henkilöt vastaanottaneet kuluttajilta ennakkomaksuja ilman tarkoitusta toimittaa tilattuja tavaroita tai palauttaa maksettuja ennakkomaksuja ja näin aiheuttaneet taloudellista vahinkoa kuluttajille sekä menetelleet rikoksen tunnusmerkit täyttävällä tavalla.

Tutkintapyynnön taustalla monen eri toimijan kokonaisuus

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Lux Bedsin ja sen piirissä toimineiden henkilöiden toimintaa on tarkasteltava kokonaisuutena, jossa huomioidaan yrityksen taustahenkilöiden toiminta myös kahdessa muussa sänkyalan yrityksessä. Lux Bedsin nykyinen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen on hallituksen jäsen myös heinäkuussa 2024 konkurssiin asetetussa Vita Talalay Finland Oy:ssä, joka on ollut Lux Bedsin alihankkija. Kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, ovatko Lux Bedsissä toimineet henkilöt tienneet Vita Talalay Finlandin taloudellisista vaikeuksista ja tämän vaikutuksesta sänkyjen toimituksiin.

Kuluttaja-asiamies on jo aiemmin selvittänyt samankaltaisen toiminnan lainvastaisuutta yrityssaneerauksessa olevassa sänkyliike Sisuste Peltoniemi Oy:ssä, jossa Lux Bedsin nykyinen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen toimii vastaavissa rooleissa. KKV on saanut Sisuste Peltoniemestä vuodesta 2020 lukien yhteensä yli 700 kuluttajailmoitusta, joista valtaosa koskee sänkyjen toimittamatta jättämistä ja ennakkomaksujen palauttamatta jättämistä.

Lux Beds on ainakin heinäkuussa 2024 edelleen markkinoinut ja myynyt tuotteita verkkosivustoillaan luxbeds.fi ja nothingbeds.fi. Verkkosivuilla maksutavoista kerrotun perusteella Lux Beds on jatkanut myös ennakkomaksujen vastaanottamista.