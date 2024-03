Yle: Asiakas osti 4000 euron sängyn, ei saanut mitään

Asiakkaat ovat tehneet poikkeuksellisen paljon valituksia sänkyjä myyvästä Lux Beds From North Oy:stä. Asiasta kertoo Ylen MOT.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut yrityksestä alkuvuonna jo yli 50 ilmoitusta.

Yle tutustui 12 asiakkaan tapaukseen. Kaikissa tapauksissa on yhteistä se, että tilattua sänkyä ei ole lupauksista huolimatta toimitettu ja asiakkailla on ollut suuria vaikeuksia saada rahojaan takaisin.

Yksittäisillä asiakkailla on jopa yli 4 000 euron saatavia yritykseltä. Ylen tietojen mukaan Lux Bedsistä on tehty myös useita rikosilmoituksia. Rikosilmoitukset eivät kuitenkaan ole edenneet, sillä poliisin mielestä kyse on riita-asiasta eikä rikoksesta.

– En tajua, miksi kukaan ei voi tehdä niille mitään, eräs asiakas ihmettelee.

Yrityksen viestintävastaava Terhi Mäkinen vihjaa Ylelle, että viranomaisille tulleissa yhteydenotoissa olisi osittain kyse mustamaalauksesta. KKV:n mukaan tällaisesta ei ole näyttöä.