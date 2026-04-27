Viranomainen sai 123 valitusta somealustoista, yksi palvelu kärjessä

Yhä useampi tekee somealustoista valituksen viranomaiselle, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Virastolle tehtyjen digipalveluasetusta koskevien valitusten määrä kasvoi selvästi vuonna 2025. Erityisesti suuriin kansainvälisiin somealustoihin kohdistui valituksia, ja niissä korostuivat etenkin puutteet sisällön rajoitusten perusteluissa ja valitusmenettelyissä.

Traficom vastaanotti vuonna 2025 yhteensä 123 digipalveluasetuksen mukaista valitusta. Lisäksi kuluttaja-asiamies vastaanotti viisi ja tietosuojavaltuutettu seitsemän valitusta. Valitusten määrä kasvoi edellisvuodesta, mikä kertoo käyttäjien lisääntyneestä tietoisuudesta oikeuksistaan.

– Valitusten kasvu kertoo siitä, että digipalveluasetus alkaa näkyä arjessa. Käyttäjät tunnistavat aiempaa paremmin, milloin alustan toiminta ei vastaa sääntelyn vaatimuksia, sanoo johtaja Jenni Koskinen tiedotteessa.

Valitukset kohdistuivat pääosin suuriin somealustoihin

Suurin osa valituksista koski erittäin suuria verkkoalustoja, kuten Facebookia, Instagramia ja Tiktokia. Näihin palveluihin kohdistui valtaosa yksittäisistä ilmoituksista.

Yksittäisistä palveluista Facebookiin kohdistui 42 valitusta, Instagramiin 18 ja Tiktokiin 13. Loput 50 valitusta koskivat muita palveluja.

Valituksissa korostuivat erityisesti tilanteet, joissa käyttäjät eivät olleet saaneet riittäviä perusteluja sisällön tai tilien rajoittamiselle. Lisäksi esiin nousivat puutteet alustojen omissa valitustenkäsittelyjärjestelmissä sekä ilmoitus- ja toimintamenettelyissä laittoman sisällön osalta.

– Keskeinen havainto on, että käyttäjät odottavat alustoilta läpinäkyvämpiä perusteluja ja toimivampia valituskanavia. Nämä ovat digipalveluasetuksen ydinasioita, toteaa yksikönpäällikkö Jarmo Riikonen.

Valtaosa tapauksista siirtyy muihin EU-maihin

Digipalveluasetuksen mukaisesti valitukset käsitellään pääsääntöisesti siinä maassa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut.

Vuonna 2025 Traficom siirsi 71 valitusta muiden EU-maiden viranomaisille, joista 63 Irlantiin. Vain kahdeksan Traficomin vastaanottamista valituksista koski suomalaisia palveluntarjoajia.

– Rajojen yli toimivien palvelujen valvonta edellyttää tiivistä EU-yhteistyötä. Digijätit ovat usein myös Euroopan komission tutkintojen kohteena, jolloin on tärkeää, että saamme tietoa havaituista alustojen systemaattisista rikkomuksista välitettäväksi edelleen komissiolle, selventää Riikonen.

Neuvonta ja viranomaisyhteistyö korostuivat

Vuosi 2025 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin Traficom toimi digipalveluasetuksen pääasiallisena valvojana Suomessa.

Viime vuonna työssä korostuivat neuvonta ja tiedotus somepalveluiden käyttäjille, sidosryhmäyhteistyö ja EU-tason koordinaatio.

Jos alustat eivät noudata DSA:n mukaisia velvoitteitaan, niiden toiminnasta voi valittaa viranomaisille.

– Teemme tiivistä yhteistyötä Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Kuluttaja-asiamiehen kanssa. Tavoitteenamme on edistää digitaalisten palveluiden turvallisuutta ja luotettavuutta, tähdentää Koskinen.

Sosiaalinen media ruokkii vastakkainasettelua ja mielenterveyden ongelmia

Sosiaalista mediaa on toistuvasti arvosteltu siitäkin, että se edistää yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja polarisaatiota. Viime vuosina on ollut lisäksi havaittavissa ilmiö, että eri mieltä ajattelevat ihmiset eriytyvät kasvavissa määrin omille alustoilleen. Verkkouutiset kertoo ilmiöstä tarkemmin tässä jutussa.

Sosiaalisen median on havaittu tutkimuksissa vaikuttaneen kielteisesti etenkin nuorten mielenterveyteen. Tutkimuksissa on havaittu, että nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt samaa tahtia lisääntyneen somenkäytön kanssa.

Itseään korostavan somekäyttäytymisen on pelätty vaikuttavan kielteisesti ihmisten sosiaalisiin taitoihin ja tekevän ihmisistä itsekeskeisiä sekä kyvyttömiä ottamaan huomioon muiden ihmisten mielipiteitä ja tunteita.

LUE MYÖS:

Poliittinen keskustelu eriytyy somessa – poikkeavat mielipiteet estetään

Näkökulma: Some ei ole enää sosiaalinen – erimieliset suljetaan pois

Sosiaalinen media heikentää nuorten mielenterveyttä – altistaa kiusaamiselle ja hyväksikäytölle