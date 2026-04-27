Työtön sanoo suoraan: Ei kiinnosta töissä käyminen

24-vuotias suomalainen Joel on julkaissut Tiktok-alustalla videon, jolla hän julistaa olevansa ylpeästi työtön. Mies kertoo, että hän haluaakin olla nykyisessä elämäntilanteessa työttömänä.

– Minua ei kiinnosta opiskelu eikä töissä käyminen, ei sitten ollenkaan, Joel sanoo suoraan.

Seuraavaksi mies kertoo, ettei hänellä ole koskaan ollut unelma-ammattia eikä hän yläkoulussakaan tiennyt, haluaisiko jatkaa peruskoulun jälkeen lukioon vai ammatilliseen koulutukseen. Joel sanoo silti opiskelleensa peruskoulun jälkeen ammatillisessa koulutuksessa eri aloilla ja tehneensä töitä erilaisissa työpaikoissa.

– Mikään näistä ei vahvistanut tunnetta, että haluaisin tehdä tätä työtä. Päinvastoin se vahvisti tunnetta, etten halua tehdä mitään näistä [töistä], Joel julistaa.

Videolla mies kertoo suurimmaksi peloksi sen, että opiskelee itselleen ammatin ja tajuaa 30 vuoden päästä tehneensä koko työuransa ajan työtä, jota vihaa.

Joel väittää, että suurin osa ihmisistä on hänen kanssaan samaa mieltä, mutta kukaan ei uskalla tunnustaa sitä. Videolla mies sanoo, ettei todennäköisesti halua olla koko loppuelämäänsä työtön. Silti hän ei koe, että tässä tilanteessa olisi järkevää opiskella. Hän on sitä mieltä, että opiskelemalla ei valmistuisi kuin työttömäksi.

– Haluan ilmoittaa teille, että olen ylpeästi työtön, Joel päättää.

Joelin video on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa ja miehen asenne ärsyttää monia. Monet huomauttavat, että töissä käyvien veronmaksajien ansiosta on edes mahdollista, että Joel voi olla kotona tekemättä mitään.

– Ai että, kyllä palkkapäivänä hymyilyttää, kun osa rahoista on mennyt tällaisten lompakkoon, eräs kommentoija toteaa.

Joelin kohauttaneesta videosta kertoi ensin Iltalehti. IL:lle Joel sanoi, että video oli huumorin sävyttämä mutta hänen mielipiteensä asiasta on aito.