Norja aikoo kieltää somen alle 16-vuotiailta

Muutos voi astua voimaan jo ensi vuonna.
Älylaitteista on tullut keskeinen osa lasten ja nuorten arkea. Vaikutukset eivät ole pelkästään myönteisiä. PIXABAY
Älylaitteista on tullut keskeinen osa lasten ja nuorten arkea. Vaikutukset eivät ole pelkästään myönteisiä. PIXABAY

Norjan hallitus valmistelee lakiesitystä, joka kieltäisi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta, kertoo maan yleisradioyhtiö NRK.

Esitys on tarkoitus saada parlamentin käsittelyyn tämän vuoden aikana. Mikäli esitys saa parlamentin enemmistön tuen, lakimuutos voi tulla voimaan jo ensi vuonna.

Uudistuksen taustalla on lisääntynyt huoli lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä.

Vastaavia ikärajoituksia on otettu käyttöön muissakin maissa. Sosiaalisen median palveluissa on jo nyt käytössä ikärajat, jotka estävät kaikkein nuorimpien lasten liittymisen palveluun. Ikärajojen ongelmaksi on muodostunut kuitenkin se, että ikärajoja ei käytännössä valvota juuri ollenkaan ja lapset ovat voineet liittyä palveluihin valehtelemalla ikänsä.

Jos uusi laki hyväksytään, teknologiayritykset joutuvat jatkossa tarkistamaan palveluihin rekisteröityneiden ihmisten iät. Näin ollen enää ei riitä, että käyttäjä ilmoittaa syntymäpäiväkseen jonkin tietyn päivämäärän vaan palvelun on tarkistettava tiedon oikeellisuus erikseen.

Mikäli teknologiayritykset eivät noudattaisi uuden lain tuomia velvoitteita, niitä voivat uhata sakot ja muut rangaistusseuraamukset.

Älylaitteiden ja sosiaalisen median käytöllä on tutkimuksissa havaittu olevan kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi on yleistynyt samaa tahtia älylaitteiden käytön yleistymisen kanssa.

