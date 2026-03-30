Sosiaalinen media heikentää nuorten mielenterveyttä – altistaa kiusaamiselle ja hyväksikäytölle

Sosiaalisen median käyttö heikentää nuorten mielenterveyttä ja altistaa heidät laajasti erilaisille haitoille, arvioidaan tuoreessa World Happiness Report 2026 -raportissa. Vaikutukset ovat tutkijoiden mukaan niin suuria, että ne näkyvät jo koko väestön tasolla.

Sosiaalisen median käyttö on raportin mukaan yhteydessä lisääntyneeseen masennukseen, ahdistukseen ja heikompaan hyvinvointiin. Samalla nuoret altistuvat aiempaa enemmän haitalliselle sisällölle ja riskikäyttäytymiselle.

– Sosiaalinen media altistaa nuoret väkivallalle, pornografialle, kiusaamiselle ja vaarallisille haasteille, raportissa todetaan.

Raportin mukaan ongelma ei rajoitu yksittäisiin käyttäjiin, vaan kyse on laajasta ilmiöstä, joka vaikuttaa kokonaisiin ikäluokkiin.

– Haitat ovat mittaluokaltaan niin suuria, että ne voivat muuttaa koko väestön kehitystä, tutkijat arvioivat.

Tutkimuksessa tarkastellaan useita aineistoja, joiden perusteella sosiaalisen median käytön lisääntyminen kulkee käsi kädessä nuorten hyvinvoinnin heikkenemisen kanssa. Erityisen ongelmallisina pidetään alustoja, joissa korostuvat visuaalisuus ja jatkuva vertailu muihin. Näitä ovat esimerkiksi Instagram, Snapchat ja Tiktok.

Raportissa nostetaan esiin myös se, että sosiaalinen media voi yhdistää alaikäisiä tuntemattomiin aikuisiin ja lisätä riskiä hyväksikäyttöön tai muuhun haitalliseen toimintaan.

Keskeinen johtopäätös on, että kyse ei ole yksittäisistä haittatapauksista vaan rakenteellisesta ilmiöstä, joka koskee laajasti nuoria ja heidän arkeaan.

Tuoreita tutkimustuloksia kommentoi viestipalvelu X:ssä psykologi Jonathan Haidt.

– Jos törmäät johonkuhun, joka väittää, ettei sosiaalisen median haitallisuudesta ole ”tieteellistä näyttöä”, lähetä hänelle linkki tähän tutkimukseen, Haidt kirjoittaa.

Haidt on käsitellyt sosiaalisen median haittoja aiemminkin. Vuonna 2024 suomeksi ilmestyneessä teoksessaan Ahdistunut sukupolvi Haidt argumentoi, että vuodesta 2010 alkanut älypuhelinten esiinmarssi on nuorten ahdistuneisuuden ja pahoinvoinnin räjähdysmäisen lisääntymisen takana.

