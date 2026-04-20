Some ei ole enää sosiaalinen – erimieliset suljetaan pois

Sosiaalinen media eriytyy. Kehitystä vauhdittavat niin palveluiden algoritmit kuin nykyään valloillaan oleva blokkauskulttuuri, jossa itselleen epämieluisat mielipiteet lakaistaan pois näkyviltä.

Alkuaikoina sosiaalinen media oli hyvin erilainen kuin nykyään. Suomessa some yleistyi kunnolla 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Alkuaikoina ihmisten suhtautuminen sosiaaliseen mediaan oli häkellyttävän positiivinen. Yhteydenpito ystäviin ja vanhoihin koulukavereihin helpottui. Kaukaiset sukulaisetkin olivat tavoitettavissa vain yhdellä kaveripyynnöllä.

Sosiaalinen media mahdollisti uusiin ihmisiin tutustumisen ja keskustelun heidän kanssaan. Perinteisen käsityksen mukaan keskustelu on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa kuunnellaan muiden mielipiteitä. Jos mielipiteet poikkeavat omista, niistä voidaan väitellä asiallisin argumentein. Kuulostaako tämä nykyajan somekeskustelulta? Ei.

Verkossa käytiin keskustelua ennen nykyisenkaltaista sosiaalista mediaakin. Olen sitä ikäluokkaa, joka muistaa vielä 2000-luvun alussa suositut perinteiset tekstichatit ja keskustelupalstat. Niitä oli luotu eri aihealueiden ympärille ja ihmiset keskustelivat usein nimimerkkien takaa. Silloinkin esiintyi häiriköintiä ja asiatonta kirjoittelua, jonka uskottiin johtuvan lähinnä siitä, että verkossa sai meuhkata nimettömästi nimimerkin suojissa.

Sosiaalisen median yleistyminen on osoittanut, että asia ei ollutkaan niin. Tuntuu jopa huvittavalta, että 2000-luvun alussa ihmiset kykenivät nimimerkkien takaa järkevämpään keskusteluun kuin 2020-luvun ihmiset omilla nimillään ja kasvoillaan. Keskustelukulttuuri on muuttunut, eikä muutos ole ollut pelkästään positiivinen.

Somekeskustelu on muuttunut

Nykyaikainen somemaailma toimii niin, että jos jonkun mielipide kuulostaa omaan maailmankuvaan väärältä, tällainen henkilö hiljennetään tai estetään pois. Ja kas, epämiellyttävä mielipide on lakaistu pois näkyviltä. Samalla oma uutisvirta näyttää mukavammalta, kun vastaan tulee vain omaan maailmankuvaan sopivia julkaisuja.

Tällöin syntyy somekuplia. Ihmiset viestittävät vain samaa mieltä olevien kanssa. Aitoa keskustelua ei synny, vaan pelkkää hymistelyä ja oman erinomaisuuden korostamista. Jos joku rohkenee olla eri mieltä, hän on väärämielinen ja hänet blokataan ulos. Kuinka kehtasikin avata suunsa.

Oma lukunsa ovat somepalvelujen algoritmit, jotka ruokkivat vastakkainasettelua. Nykyajan somen tarkoituksena ei vaikuta edes olevan lisätä yhteisöllisyyttä tai tehdä ihmisistä sosiaalisia. Tähän vielä päälle se, että nykyään ei ole enää olemassa Facebookin ja Twitterin kaltaisia koko kansan somealustoja. Nykyään on yhä tyypillisempää, että eri mieltä ajattelevat somekäyttäjät poteroituvat kokonaan omille alustoilleen. Jos et usko, käy lukemassa somekeskusteluja viestipalvelu X:stä ja sitten Blueskystä. Huomaat nopeasti, kuinka eri todellisuuksissa nykyään elämme.

Ei sosiaalinen media ole enää aitoa sosiaalista kanssakäymistä, vaan pelkkää oman egon nostattamista. Ei ihme, että yhteiskuntamme on polarisoitunut, kun ihmiset viettävät kasvavissa määrin aikaa vastakkainasettelua ruokkivilla alustoilla. Siksi koko sana ”sosiaalinen media” on harhaanjohtava. Ei se ole sosiaalinen media. Sopivampi nimi olisi minäminämedia tai narsistinen media.

Olen varma, että somen – tai siis mimen (minäminämedia) tai namen (narsistinen media) kaikkia haittoja ei ole vielä edes nähty. Meille on kasvanut kokonainen sukupolvi, joka on varttunut ympäristössä, joka oikein korostaa itsekeskeisyyttä ja piittaamattomuutta muista ihmisistä. Miten tällaiset ihmiset oppivat toimimaan aikuisena todellisessa elämässä, jossa kaikki eivät olekaan aina samaa mieltä asioista eivätkä automaattisesti ihaile heidän kaikkia sanomisiaan ja tekemisiään?

Seurauksia on nähtävillä jo nyt. Kelan tilastot osoittavat, että etenkin nuorten naisten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Nuorten lisääntynyt pahoinvointi on havaittu kansainvälisissäkin tutkimuksissa. Ei voi olla sattumaa, että nuorten pahoinvointi on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun samaan aikaan sosiaalisen median ja älylaitteiden yleistymisen myötä.

Pelkään kuitenkin, että pahin on vielä edessä.

