Whatsapp alkaa laskuttaa – tätä se tarkoittaa käyttäjille

Pikaviestipalvelu Whastappista on tulossa uusi maksullinen versio. Asiasta kertoo WA Beta Info-sivusto.

Uusi maksullinen Plus-versio tuo käyttäjille lukuisia uusia toimintoja, joita ei ole palvelun ilmaisessa versiossa. Niitä ovat esimerkiksi vaihtuvat väriteemat ja vaihtoehtoiset sovelluskuvakkeet. Käyttäjät saavat käyttöönsä myös lukuisia tarrapaketteja ja soittoääniä.

Plus-palvelun tilaajat voivat lisäksi kiinnittää keskusteluluettelon yläosaan jopa 20 keskustelua. Nykyään kiinnityksiä voi olla enintään kolme.

Toistaiseksi Plus-versio on kokeiluvaiheessa, ja se on saataville vain rajatulle joukolle Android-käyttäjiä. Whatsappin suunnitelmissa on tuoda Plus-versio laajaan jakeluun lähiaikoina. WA Beta Info-sivuston mukaan kuukausimaksu tulee olemaan eurooppalaisille käyttäjille 2,49 euroa kuukaudessa.

Uudistus ei tarkoita sitä, että Whatsapp muuttuisi kokonaan maksulliseksi. Sen perusversio ja perustoiminnot, kuten viestit ja puhelut pysyvät jatkossakin ilmaisina.

Whatsapp ei ole ensimmäinen pikaviestisovellus, joka on tuonut saataville maksullisia lisätoimintoja. Samanlaisia toimintoja on otetu käyttöön aiemmin esimerkiksi Telegramissa ja Snapchatissa.