Ville Valkonen: Vasemmiston parjaamia ”rikkaita” ei ole tarpeeksi

Suomella on edessä pitkä tie, jossa taloudenpitoon palautetaan realismi, menomaltti sekä työn arvostus ja samalla uudistetaan rakenteet tälle vuosituhannelle, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen X-päivityksessään.

Valkonen on kirjoittanut velkaongelman hoidosta blogissaan Uudessa Suomessa. Hänen mukaansa Suomi on vaarassa luisua maaksi, jolla on takana loistava menneisyys.

– Bruttokansantuote per asukas kuvaa karkeasti vaurautta. Vielä vuonna 2007 Suomi oli suurin piirtein samalla tasolla kuin Ruotsi. Nyt länsinaapuri on repinyt noin 10 prosentin kaulan.

Suomi on lisäksi vajonnut nyt taantumaan, Valkonen muistuttaa. Hänen mukaansa elintasoa ja suurta julkista sektoria on ylläpidetty vipillä, mutta nyt on siirryttävä mukavista päätöksistä vastuullisiin päätöksiin.

– Valtiolla on ensi vuoden lopussa velkaa jo hurjat 163 miljardia. Valtiontalous ei ole ollut tasapainossa – saati ylijäämäinen – kertaakaan sitten vuoden 2008. Edelleen velkaa otetaan vuosittain jopa kymmenen miljardin tahdilla, vaikka hallitus vahvistaakin julkista taloutta valtiovarainministeriön suosittelemat kuusi miljardia. Saattaa olla, että hallitus joutuu harkitsemaan uusia päätöksiä, jos talous ei lähde oikenemaan, Valkonen arvelee.

Hän huomauttaa, että oppositiolta kuulee äänekkään vastustuksen, mutta harvemmin ratkaisuehdotuksia. Lisäksi SDP:llä ja keskustalla oli koko viime kausi aikaa aloittaa talouden tervehdyttäminen.

– Vasemmiston parjaamia ”rikkaita” ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi, jotta valtiontalous saataisiin sillä kuntoon. Lisäksi laajan työtekevän keskiluokan ja yrittäjien verottaminen taas iskee työnteon kannustimiin ja talouskasvuun. Veronkiristyksillä mikään maa ei ole vaurastunut, Valkonen jatkaa.

Hän toteaa, että keski- ja hyvätuloiset maksavat jo nyt suurimman osan veroista. Parhaiten tienaava 3 % suomalaisista maksoi jopa 25 % tuloveroista. Parhaiten tienaava 17,5 prosenttia maksoi lähes 60 % tuloveroista.

– Julkisia menoja täytyy vähentää. Taloutta täytyy uudistaa siten, että yritykset pärjäävät maailman kovassa kilpailussa ja työnteko on aina joutenoloa kannattavampaa.

– Terve talous on hyvinvoinnin perusta, Valkonen toteaa.