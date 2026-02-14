Viktor Orban tuohtui Volodymyr Zelenskyin vitsistä – ”Tämän takia ette pääse EU:hun”

Unkarin pääministeri Viktor Orban ei ottanut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin leikinlaskua hänestä vastaan ilomielin, kertoo Ukrainska Pravda.

Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessaan Zelenskyi huomautti, että Eurooppa saa elää rauhassa ukrainalaissotilaiden uhrausten ansiosta. Ukrainalaiset eivät halunneet olla sankareita tai valinneet sotaa.

– Kansamme takana seisoo itsenäinen Puola ja vapaat Baltian maat, Zelenskyi sanoi.

– Ja jopa eräs Viktor voi miettiä mahansa kasvattamista, eikä sitä, miten kasvattaa armeijaansa ja estää venäläispanssarien paluun Budapestin kaduille.

Orban on toistuvasti asettunut sodassa Venäjän puolelle ja vastustanut Ukrainan tukemista. Aiemmin helmikuussa Unkarin pääministeri kutsui Ukrainaa vihollisvaltioksi.

Zelenskyin vitsailu Orbanin mahasta oli kuitenkin Unkarin pääministerille liikaa. Hän kirjoitti pian puheen jälkeen viestipalvelu X:ään viestin, jossa hän kyseenalaisti Ukrainan mahdollisuudet päästä kommentin myötä EU:n jäseneksi.

– Hyvä Volodymyr Zelenskyi, kiitos jälleen kerran yhdestä kampanjapuheenvuorosta Ukrainan EU-jäsenyyden puolesta. Se auttaa suuresti unkarilaisia näkemään tilanteen selvemmin, Orban kirjoitti.

– Ymmärrät yhden asian selvästi väärin. Tämä väittely ei koske minua tai sinua. Se koskee Unkarin, Ukrainan ja Euroopan tulevaisuutta.

– Juuri tämän takia ette pääse Euroopan unionin jäseneksi.

EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos arvioi lauantaina turvallisuuskonferenssissa pitämässään lausunnossa, että Ukrainan EU-jäsenyys vuonna 2027 ei kuitenkaan ole poissuljettu.

Ukrainska Pravdan mukaan Kos myönsi, että normaalioloissa jäsenyys ei olisi mahdollinen. Nykyinen tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen.

– Meidän on löydettävä ratkaisu, jolla voimme yhdistää 40 vuoden ajan käyttämämme saavutuspohjaiset periaatteet ja metodit, sekä toisaalta geopoliittiset haasteet. Emme voi odottaa pidempään, Kos totesi.

Kos sanoikin, että Ukrainan EU-jäsenyys tulisi nähdä geopoliittisena välttämättömyytenä.