Viktor Orban julisti Ukrainan vihollisvaltioksi

Unkarin pääministeri Viktor Orban on toistuvasti arvostellut Kiovaa ja Brysseliä Venäjän täysimittaisen sodan aikana. Puhuessaan mielenosoituksessa lauantaina Szombathelyssa Orban arvosteli Ukrainan vaatimusta EU:lle lopettaa halvan venäläisen energian tuonti unioniin.

– Jokainen, joka sanoo näin, on Unkarin vihollinen, joten Ukraina on meidän vihollisemme, Orban paalutti.

EU:n neuvosto on hyväksynyt suunnitelmat venäläisen kaasun oston kieltämiseksi vuoteen 2027 mennessä. Unkari ja Slovakia, molemmat Moskova-myönteisiä maita, ovat erittäin riippuvaisia venäläisestä kaasusta. Maat ovat haastaneet päätöksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Orban arvosteli myös Ukrainan EU-pyrkimyksiä ja vaati jälleen, ettei Kiovalle ei pitäisi koskaan myöntää EU-jäsenyyttä.

– Unkarilaisten ei pitäisi haluta sotilaallista tai taloudellista yhteistyötä ukrainalaisten kanssa, koska he vetävät meidät sotaan, hän sanoi.