Unkarin pääministeri Viktor Orban. AFP/LEHTIKUVA/ATTILA KISBENEDEK

Viktor Orban julisti Ukrainan vihollisvaltioksi

  • Julkaistu 08.02.2026 | 08:48
  • Päivitetty 08.02.2026 | 08:49
  • EU, Ukraina, Unkari
Unkarin pääministeriä pidetään laajalti Kremlin läheisimpänä liittolaisena Euroopan unionissa.
Unkarin pääministeri Viktor Orban on toistuvasti arvostellut Kiovaa ja Brysseliä Venäjän täysimittaisen sodan aikana. Puhuessaan mielenosoituksessa lauantaina Szombathelyssa Orban arvosteli Ukrainan vaatimusta EU:lle lopettaa halvan venäläisen energian tuonti unioniin.

– Jokainen, joka sanoo näin, on Unkarin vihollinen, joten Ukraina on meidän vihollisemme, Orban paalutti.

EU:n neuvosto on hyväksynyt suunnitelmat venäläisen kaasun oston kieltämiseksi vuoteen 2027 mennessä. Unkari ja Slovakia, molemmat Moskova-myönteisiä maita, ovat erittäin riippuvaisia venäläisestä kaasusta. Maat ovat haastaneet päätöksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Orban arvosteli myös Ukrainan EU-pyrkimyksiä ja vaati jälleen, ettei Kiovalle ei pitäisi koskaan myöntää EU-jäsenyyttä.

– Unkarilaisten ei pitäisi haluta sotilaallista tai taloudellista yhteistyötä ukrainalaisten kanssa, koska he vetävät meidät sotaan, hän sanoi.

