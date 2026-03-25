Verkkouutiset

Kiova on valmis luovuttamaan Japanille sotateknologiaansa

Keskustelut maiden välillä ovat käynnissä samaan aikaan, kun Tokio muokkaa puolustustaan.
Ukrainan alokkaita harjoituksessa maaliskuussa 2026. AFP PHOTO / ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECANIZED BRIGADE OF UKRAINE ARMED FORCES - HANDOUT - AFP/ / LEHTIKUVA
Ukraina on Japan Timesin mukaan ilmaissut valmiutensa laajentaa puolustusyhteistyötään Japanin kanssa luovuttamalla heille operatiiviseen kokemukseen liittyviä tietoja puolustussodasta Venäjää vastaan
sekä ukrainalaista sotilasteknologiaa. Ukrainan suurlähettiläs Tokiossa on kertonut medialle Kiovan tarjoavan operatiivista tietoa ja taisteluissa testattuja järjestelmiä, erityisesti drooneja, droonien torjuntateknologiaa ja ilmatorjuntaa.

Mahdollisiin yhteistyösektoreihin kuuluisivat yhteinen tutkimus, teknologian jakaminen ja teollinen kumppanuus. Keskustelut maiden välillä ovat käynnissä keskittyen siihen, miten Ukrainan kokemukset taistelukentältä voisivat tukea Japanin kehittyvää puolustusta.

Yhteistyön tiivistämiseen liittyvät ehdotukset osuvat juuri ajankohtaan, jossa Tokio pyrkii muokkaamaan puolustusrakenteitaan. Toisen maailmansodan jälkeen Japani sitoutui perustuslaillisesti rajoittamaan asevoimansa puolustukselliseen rooliin, mutta maassa käydään keskustelua vientirajoitusten helpottamisesta ja teollisen yhteistyön laajentamisesta pyrkien läheisempään yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa. Japani pyrkii parhaillaan vahvistamaan sotilaallista asemaansa alueellisten jännitteiden kiristyessä, mukaan lukien Kiinan merivoimien lisääntynyt toiminta Itä-Kiinan merellä.

Maaliskuun alussa Tokio ilmoitti suunnitelmista ryhmittää Type-12-meritorjuntaohjuksia Japanin eteläisimmän pääsaaren Kyushun Kumamotoon maaliskuun loppuun mennessä.

Kyseessä on osa Japanin pyrkimystä vastaiskukykyyn, jos se joutuu suoran hyökkäyksen kohteeksi. Juuri päivitettyjen ohjusten 1000 kilometrin kantama riittäisi helposti useampaan Kiinan rannikon laivastotukikohtaan asti.

Japanin turvallisuushuolet ovat muokanneet myös maan poliittisia ulostuloja, eritoten pääministeri Sanae Takaichin lausuntoa, jossa hän ehdotti Japanin osallistumista Taiwanin valmiussuunnitelmaan. Kiina jatkaa väitteitään saaren kuulumisesta sen alueeseen eikä ole sulkenut pois mahdollista voimankäyttöä.

