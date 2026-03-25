Kiova on valmis luovuttamaan Japanille sotateknologiaansa

Ukraina on Japan Timesin mukaan ilmaissut valmiutensa laajentaa puolustusyhteistyötään Japanin kanssa luovuttamalla heille operatiiviseen kokemukseen liittyviä tietoja puolustussodasta Venäjää vastaan

sekä ukrainalaista sotilasteknologiaa. Ukrainan suurlähettiläs Tokiossa on kertonut medialle Kiovan tarjoavan operatiivista tietoa ja taisteluissa testattuja järjestelmiä, erityisesti drooneja, droonien torjuntateknologiaa ja ilmatorjuntaa.

Mahdollisiin yhteistyösektoreihin kuuluisivat yhteinen tutkimus, teknologian jakaminen ja teollinen kumppanuus. Keskustelut maiden välillä ovat käynnissä keskittyen siihen, miten Ukrainan kokemukset taistelukentältä voisivat tukea Japanin kehittyvää puolustusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhteistyön tiivistämiseen liittyvät ehdotukset osuvat juuri ajankohtaan, jossa Tokio pyrkii muokkaamaan puolustusrakenteitaan. Toisen maailmansodan jälkeen Japani sitoutui perustuslaillisesti rajoittamaan asevoimansa puolustukselliseen rooliin, mutta maassa käydään keskustelua vientirajoitusten helpottamisesta ja teollisen yhteistyön laajentamisesta pyrkien läheisempään yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa. Japani pyrkii parhaillaan vahvistamaan sotilaallista asemaansa alueellisten jännitteiden kiristyessä, mukaan lukien Kiinan merivoimien lisääntynyt toiminta Itä-Kiinan merellä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Maaliskuun alussa Tokio ilmoitti suunnitelmista ryhmittää Type-12-meritorjuntaohjuksia Japanin eteläisimmän pääsaaren Kyushun Kumamotoon maaliskuun loppuun mennessä.

Kyseessä on osa Japanin pyrkimystä vastaiskukykyyn, jos se joutuu suoran hyökkäyksen kohteeksi. Juuri päivitettyjen ohjusten 1000 kilometrin kantama riittäisi helposti useampaan Kiinan rannikon laivastotukikohtaan asti.

Japanin turvallisuushuolet ovat muokanneet myös maan poliittisia ulostuloja, eritoten pääministeri Sanae Takaichin lausuntoa, jossa hän ehdotti Japanin osallistumista Taiwanin valmiussuunnitelmaan. Kiina jatkaa väitteitään saaren kuulumisesta sen alueeseen eikä ole sulkenut pois mahdollista voimankäyttöä.