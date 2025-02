Viktor Orban: Donald Trump käänsi maailman ylösalaisin

Unkarin pääministerin Viktor Orbanin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käänsi maailman ylösalaisin vain kahdessa viikossa muutamalla toimenpiteellä.

Orbanin viestipalvelu X:ssä julkaiseman kärkkään kirjoituksen mukaan ”sukupuolihulluus” Yhdysvalloissa on ohi, ”globalistisen Soros-järjestelmän” rahoitus on ohi, ”laiton maahanmuutto” on ohi ja myös ”Venäjän ja Ukrainan sodan tukeminen” on ohi.

– Toisin sanoen kaikki, mitä Brysselin byrokraatit ovat viime vuosina yrittäneet painaa kurkustamme alas, Orban väittää.

Orban julkaisi kirjoituksensa pian Brysselissä pidetyn EU-huippukokouksen jälkeen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun EU-johtajat kokoontuivat Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

– Kaikki Brysselissä näkevät Trumpin tornadon lähestyvän, mutta useimmat uskovat pääsevänsä siitä eroon, Orban katsoo.

Unkarin pääministerin mukaan voimme sanoa myös hyvästit maailmankaupan säännöille sellaisina kuin ne tunnemme.

– Presidentti Trump puolustaa Yhdysvaltojen etuja, jopa Eurooppaa vastaan. Euroopan unionilla on edessään vaikeita kuukausia, ja Brysselin byrokraateilla on edessään vaikeuksia.

Orbanin mukaan meidän on tehtävä sopimus säilyttääksemme taloudelliset suhteemme Yhdysvaltojen kanssa. Hänen näkemyksensä mukaan siihen kykenevät ne, jotka osaavat kunnioittaa toisiaan.

– Tiesimme aina, että presidentti Trump palaisi, joten olimme valmiita tähän. Neuvottelemme jatkuvasti ja teemme hyvän sopimuksen Yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa.

– Entä Brysselin byrokraatit? Petasitte sänkynne, ja nyt makaatte siinä, Orban painottaa.

Yesterday we held the first EU-summit in Brussels since President Trump was inaugurated. It was a strange gathering. Everyone in Brussels can see the Trump tornado coming, but most still think they can get away from it. They won’t.

In 14 days, Donald Trump has already turned…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 4, 2025