Pentagon harkitsee Ukrainan aseavun siirtoa Lähi-itään

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon harkitsee Ukrainan sotilasavun ohjaamista Lähi-itään, uutisoi The Washington Post.
Pentagon harkitsee, voisiko Ukrainalle alun perin tarkoitettuja aseita ohjata Lähi-itään, koska Iranin sota kuluttaa osaa Yhdysvaltain armeijan kriittisen tärkeistä ammusvarastoista, Washington Post kertoo viitaten kolmeen asiasta perillä olevaan lähteeseen.
Washington Postin mukaan mahdollisesti siirrettäviin aseisiin kuuluisivat esimerkiksi ilmatorjuntaohjukset, jotka on hankittu viime vuonna käynnistetyssä ohjelmassa, jossa kumppanimaat ostavat Yhdysvaltain aseita Ukrainalle.
Mahdollinen sotilasavun siirto ajoittuu tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain sotilaallinen toiminta Lähi-idässä on selvästi voimistunut. Yhdysvallat ja Israel ovat tehneet iskuja Iraniin lähes neljän viikon ajan.