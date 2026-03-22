Mika Aaltola: USA:lla ja Venäjällä on sama tavoite Unkarissa

Niin Yhdysvallat kuin Venäjä haluavat pitää kiinni Unkarista, sanoo europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.).

– Orban, autokraatti, jota Putinilla ja Trumpilla ei ole varaa menettää, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Unkarissa käydään vaalit 12. huhtikuuta. Maan nykyinen pääministeri Viktor Orbán on tällä hetkellä oppositiota reilusti jäljessä gallupkannatuksessa. Tämä ei silti välttämättä horjuta hänen valtaansa, koska sekä Yhdysvallat että Venäjä tukee häntä, Aaltola arvioi.

– Kaksi mahtavaa toimijaa pyrkii järjestämään jotakin vallankaappausta muistuttavaa pitääkseen hänet (Orbánin) vallassa. Venäjä varjoista käsin, Yhdysvallat avoimesti, Aaltola kirjoittaa.

Venäjän toiminta on hänen mukaansa hybridisodankäyntiä. Venäjän asevoimien sotilastiedustelu GRU ja venäläistoimijat tukevat Orbánin puoluetta Fidesziä ja levittävät disinformaatiota oppositiota vastaan, Aaltola sanoo.

– Logiikka on kylmä ja selkeä: länsimielinen hallitus Budapestissa lopettaisi Unkarin veto-oikeuden käytön EU:n pakotteisiin, Ukrainan tukemiseen ja unionin laajentumiseen, Aaltola selventää.

– Orbán on Venäjän troijalainen hevonen Natossa ja EU:ssa. Hänen syrjäyttämisensä olisi strateginen katastrofi Kremlille, hän lisää.

Yhdysvallat taas tukee Orbánia Aaltolan mukaan avoimesti. Maan presidentti Donald Trump on muun muassa isännöinyt Orbánia, ylistänyt hänen johtajuuttaan ja tarjonnut konkreettista tukea, kuten lainoja EU:n jäädytettyjen varojen korvaamiseksi.

Trump myös kehotti Orbánia ”voittamaan isosti”, mitä Aaltola pitää poikkeuksellisena puuttumisena EU-maan vaaleihin Yhdysvaltojen istuvalta presidentiltä.

Europarlamentaarikon mukaan Venäjän ja Yhdysvallojen tuki ei ole koordinoitua. Mutta molempien tavoitteet kietoutuvat Ukrainan ympärille, Aaltola huomauttaa.

Orbán on julkisesti tukenut julkisesti Trumpin 28 kohdan rauhanneuvotteluesitystä. Lisäksi hän on tarjonnut Budapestiä Trumpin ja Putinin välisen kokouksen näyttämöksi, Aaltola huomauttaa.

– Ilman Orbánin vetoja Eurooppa voisi ylläpitää yhtenäistä painetta Moskovaa vastaan, Aaltola kirjoittaa.

– Jos Orbán säilyttää valtansa huhtikuussa, opetus on selvä: autoritaarisia häiritsijöitä lännen sisällä voidaan ylläpitää loputtomiin, kun heidän veto-oikeutensa palvelee sekä Venäjän revansismia että Yhdysvaltain diilintekoa, Aaltola lopettaa kirjoituksensa.