Video laukaisusta: Nämä ohjukset upottivat Venäjän lippulaivan

Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva, ohjusristeilijä Moskva upposi tasan vuosi sitten 14. huhtikuuta 2022.

Ukrainan mukaan alukseen osui kaksi mantereelta ammuttua R-360 Neptun -merimaaliohjusta. Moskvalla syttynyt tulipalo havaittiin myös satelliiteilla.

Venäjän puolustusministeriö selitti tapausta ammusten räjähtämisellä ja myrskyisällä säällä. Muiden alusten kerrottiin evakuoineen 393 miehistön jäsentä. Ainakin 17 venäläisen kerrottiin saaneen surmansa.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut videon, jonka kerrotaan näyttävän lippulaivan tuhonneiden Neptun-ohjusten laukaisuhetken vuosi sitten. Videon julkaisi Ukrainan kansallisen turvallisuuden neuvoston entinen sihteeri Oleksandr Turtshynov.

