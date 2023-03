Venäläisupseerin päiväkirja paljastaa rajut tappiot: Sadasta sotilaasta selviytyi 16

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut Twitterissä kuvan päiväkirjasta (jutun alla), jonka väitetään kuuluvan Itä-Ukrainan Vuhledarissa kiinniotetulle venäläisupseerille.

Sosiaalisessa mediassa kiertävän kuvan aitoutta ei ole kuitenkaan vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan päiväkirjaan on kirjattu Venäjän joukkojen suorittamia hyökkäyksiä ja kovia tappioita maaliskuun alussa:

1. Maaliskuuta: 100 sotilasta teki hyökkäyksen, 16 jäi jäljelle.

3. Maaliskuuta: 116 sotilaasta 23 jäi jäljelle.

4. Maaliskuuta: 103 sotilaasta 15 jäi jäljelle

5. Maaliskuuta: 115 sotilaasta 3 jäi jäljelle

Venäjän joukkojen sanotaan valmistautuvan uusiin hyökkäysoperaatioihin Vuhledarin alueella, jossa hyökkääjä on kärsinyt valtavia tappioita ja joutunut turvautumaan täydennysjoukkoihin.

Venäjän kerrotaan käytännössä menettäneen kokonaisen merijalkaväkiprikaatin taisteluissa. 155. merijalkaväkiprikaati on tiettävästi jouduttu muodostamaan uudelleen jo ainakin seitsemään kertaan viime vuoden helmikuun jälkeen.

Venäjän talvihyökkäys alkoi tammikuun lopulla useissa paikoissa Itä-Ukrainassa. Bahmutin taistelu liitettiin osaksi operaatioita. Eteneminen on ollut kuitenkin marginaalisia ja tappiot raskaita.

Diary of a russian officer captured near Vuhledar.

March 1: 100 soldiers undertook an assault; 16 remained.

March 3: out of 116 soldiers 23 remained.

March 4: out of 103 soldiers 15 remained.

March 5: out of 115 soldiers 3 remained. pic.twitter.com/rbd4Xln6BG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 14, 2023