Johtaako Venäjän hyökkäys idässä romahdukseen? ”Epäedullinen aika”

Venäjän joukot pyrkivät tempaamaan itselleen aloitteen ja luomaan momentumin (ratkaiseva ajankohta/yllätys) hyökkäysoperaatioillaan Itä-Ukrainan rintamalla, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

Tammikuussa Venäjän kenraali Sergei Surovikin, jonka suunnitelmia pidettiin liian puolustuksellisina, alennettiin Ukraina-joukkojen komentajan tehtävästä, ja hänet korvattiin yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovilla.

– Tämän jälkeen venäläiset aloittivat vuoden 2023 hyökkäysoperaationsa. He hyökkäsivät useissa paikoissa Itä-Ukrainassa ja liittivät Bahmutin taistelun osaksi Venäjän laajempaa itähyökkäystä, Ryan sanoo Twitterissä.

– Toistaiseksi venäläisten hyökkäys idässä näyttää olevan jollain tavalla yhtenäinen, mutta hyökkääjän toiminta on ollut mielikuvituksetonta eikä operaatioissa ole ollut juurikaan yllätyksellisiä elementtejä. He käyttävät raakaa voimaa, mutta eteneminen on ollut marginaalisia ja tappiot raskaita.

Ryan muistuttaa, että myös ukrainalaiset ovat kärsineet kovia tappioita, mutta selvästi vähemmän kuin venäläiset. Ainakin yhden kokonaisen venäläisen prikaatin kerrotaan tuhoutuneen Vuhledarin ympäristössä.

Bahmutissa venäläiset ovat käyttäneet valtavan määrän palkkasotilasryhmä Wagnerin ja armeijan resursseja yrittäessään vallata kaupungin. Hyökkääjän eteneminen on kuitenkin ollut hidasta ja tappiot valtavia.

Pohjoisempana Itä-Ukrainan rintamalla Venäjän joukot jatkavat hyökkäyksiään Kupjanskin, Svatoven ja Kreminnan suunnilla. Myös nämä hyökkäykset ovat edenneet hitaasti.

– Momentumin luominen on fyysistä, koska se vaatii liikettä, taktikointia, taistelua, alueiden valtaamista ja vihollisen tuhoamista, Ryan toteaa.

– Momentumilla on myös psykologinen ulottuvuus. Suorittaessaan hyökkäysoperaatioitaan venäläiset haluavat muokata ukrainalaisten sotilaiden, Ukrainan hallituksen, toimittajien ja länsimaisten hallitusten käsityksiä ja saada heidät uskomaan, että Moskovalla on kyky hyökätä niin kauan kuin tarve vaatii.

Ryanin mukaan venäläiset ovat lähteneet taas liikkeelle ja saanet jonkinlaisen momentumin viimeisen kahden kuukauden aikana, mutta hyökkääjä ei ole vielä napannut itselleen aloitetta strategisella tasolla tai Itä-Ukrainan taistelukentillä.

Ukraina valmistautuu

Mick Ryan kertoo Ukrainan valmistelevan samaan aikaan vastahyökkäyksiään.

– Ukraina näyttää pitävän ruutinsa kuivana. Puolustaja varustaa ja aseistaa joukkojaan uudelleen länsimaiden toimittamilla aseilla. Lisäksi Ukraina muodostaa uusia yksiköitä sekä varastoi ammuksia ja tarvikkeita tulevia hyökkäysoperaatioitaan varten.

Ryan korostaa, että hyökkäysoperaatioiden ajoitus ja suunnat ovat ratkaisevan tärkeitä Ukrainalle.

– Heidän on arvioitava, millä suunnalla ja alueella taktinen menestys on mahdollista. On myös arvioitava, missä he voivat tehdä syvälle ulottuvan operatiivisen läpimurron Venäjän puolustusjärjestelmän hajottamiseksi koko alueella.

– Meidän on siis oltava kärsivällisiä arvioidessamme, kenellä on aloite paikan päällä idässä. Vasta kun ukrainalaiset ovat aloittaneet hyökkäyksensä ja sen tulokset ovat ilmeisiä, voidaan tehdä tällainen johtopäätös.

Ryan toteaa analyysinsa yhteenvetona, että Venäjä on todennäköisesti aloittanut hyökkäyksensä heille epäedulliseen aikaan, mikä suosii Ukrainaa.

– Vaikka tulevina kuukausina on vielä paljon nähtävää, Gerasimovin hyökkäys saattaa itse asiassa johtaa hänen armeijansa epäonnistumiseen.

In military operations, we often speak about ‘momentum’ and ‘seizing the initiative’. It is a term used in military publications, and heavily emphasised in #leadership & operations. Today, an examination of whether Russia is generating momentum in #Ukraine. 1/25 🧵 pic.twitter.com/eLAaaXR38H — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) March 14, 2023