Vladimir Putinin mukaan tuhoutuneella prikaatilla menee loistavasti – ”Ymmärtääkö hän, mitä tapahtuu?”

Asiantuntija kummastelee Venäjän diktaattori Vladimir Putinin puheita Venäjän merijalkaväen suoriutumisesta Ukrainan rintamalla.

Putin suitsutti Rossija 1 -kanavan ”Moskova. Kreml. Putin” -ohjelmassa merijalkaväen hoitavan hommansa juuri nyt hienosti Ukrainassa (video alla).

– He taistelevat sankarillisesti – sekä Tyynenmeren laivaston että Pohjoisen laivaston merijalkaväki, Putin painotti toimittajille virnistäen ja nyrkkiä puiden.

Venäjän asevoimiin erikoistunut arvostetun RAND Corporation ajatushautomon vanhempi tutkija Dara Massicot kummastelee Venäjän johtajan lausuntoa Twitterissä.

Venäjän merijalkaväki on kärsinyt viime aikoina häkellyttäviä tappioita Itä-Ukrainassa.

– Mitä tulee [Tyynenmeren laivaston] 155. merijalkaväkiprikaatiin, josta Putin tässä puhuu – yhdestä komppaniasta oli jäljellä enää kahdeksan miestä Vuhledarin viimeisimpien taistelujen jälkeen. Täydessä vahvuudessa tällaisessa komppaniassa on 75-100 miestä, Yhdysvaltain puolustusministeriön Venäjä-asiantuntijana aiemmin toiminut Massicot päivittelee.

– Ymmärtääkö hän, mitä tapahtuu?, tutkija ihmettelee.

Massicot viittaa esimerkkinä erään taisteluista selvinneen 155. prikaatin sotilaan kertomukseen venäläiselle paikallismedialle. Verkkouutiset kertoi karusta tarinasta tässä jutussa.

Sotilaan mukaan eliittijoukkona pidettyä prikaatia on jouduttu täydentämään niin paljon, että se koostuu nyt lähinnä liikekannallepanossa sotaan määrätyistä reserviläisistä.

– Selviytyneitä kutsuttiin karkureiksi. Olisi ollut parempi, jos olisin jäänyt vangiksi enkä olisi koskaan palannut, sotilas tilittää haastattelussa.

155. prikaatin on kerrottu menettäneen Vuhledarissa ainakin 500 sotilasta ja kymmeniä panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja.

Ukrainalaistietoihin viittaava Politico uutisoi aiemmin, että Venäjä on saattanut käytännössä menettää koko merijalkaväkiprikaatinsa taisteluissa.

Tappiot ovat olleet niin kovia, että niitä on kritisoitu äänekkäästi jopa venäläisillä sotapropagandakanavilla. Sotabloggarit ovat ryöpyttäneet erityisesti sodanjohtoa siitä, miten miehiä ja kalustoa on kulutettu suorissa hyökkäyksissä Ukrainan raskaiden aseiden hampaisiin. Taisteluita on luonnehdittu suoranaiseksi verilöylyksi.

Esimerkiksi Wagner-ryhmään liitetyllä Grey Zone propagandakanavalla Telegramissa on syytetty, että katastrofi johtui Venäjän puolustusministeriön ja Wagnerin riidasta. Puolustusministeriön väitetään määränneen aggressiivisia hyökkäyksiä parantaakseen vakituisen armeijan kenraalien mainetta ja heikentääkseen Wagnerin viime aikoina saamaa näkyvyyttä.

A man that looks like Putin strangely declares that the Pacific and North Fleets marines are "fighting heroically, right now". The same marines that drive over each other on BMPs and run around aflame near Vuhledar. Is this person aware at all of what's going on in the war? pic.twitter.com/Ewp8B2JJVJ

— Dmitri (@wartranslated) February 12, 2023