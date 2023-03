Riita Venäjän sodanjohdossa? Joukot valmistautuvat ”järjettömään” hyökkäykseen

Venäjän joukot saattavat valmistautua uusiin hyökkäysoperaatioihin Vuhledarissa. Alue on ollut otsikoissa Venäjän siellä kokemien katastrofaalisten tappioiden takia. Niiden taustalla on asiantuntijoiden mukaan saattanut olla Venäjän asevoimien sisäinen valtapeli ja kiistely. Sen arvioidaan jatkuvan yhä ja vaikuttavan haluun jatkaa hyökkäyksiä.

Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) arvioi tilannekatsauksessaan, että jatkuva pula ammuksista ja miehistä voi kuitenkin vaikeuttaa mahdollisia hyökkäyksiä.

Sosiaalisessa mediassa on ISW:n mukaan kiertänyt esimerkiksi videoita, joissa Venäjän Eteläisen sotilaspiirin 136. moottorikivääriprikaatin sotilaat vetoavat Moskovaan ja vaativat lisää tykistönammuksia ennen kuin joukot korvaavat Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiprikaatin Vuhledarissa ja ”jatkavat siellä hyökkäyksiä”.

155. merijalkaväkiprikaati on tullut tunnetuksi sen Vuhledarissa kärsimistä häkellyttävistä tappioista. Verkkouutiset on kertonut asiasta muun muassa tässä jutussa. Prikaati on tiettävästi jouduttu muodostamaan uudelleen jo ainakin seitsemään kertaan viime vuoden helmikuun jälkeen.

ISW arvioi, että uudet joukot tuskin pystyvät saavuttamaan mitään sellaista, mihin alueella aiemmin operoineet venäläiset eivät olisi pystyneet.

– Muiden alueella olevien yksiköiden todennäköinen kuluminen, merkittävät kalustotappiot ja kerrotut rajoitteet tykistön kanssa, tulevat todennäköisesti estämään Venäjää saavuttamasta merkittäviä taktisia voittoja, jos he päättävät jatkaa hyökkäyksiä alueella, tilannekatsauksessa todetaan.

Sisäistä peliä

Venäjän armeijan sisäinen kiistely voi vaikuttaa erikoisilta näyttävien ratkaisujen taustalla.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun on kerrottu määränneen Venäjän Itäisen sotilaspiirin komentaja kenraalieversti Rustam Muradovin valtaamaan Vuhledarin hinnalla millä hyvänsä. Tarkoituksena on väitetysti ollut panna piste Venäjän puolustusministeriön sisältä tulevalle kritiikille.

Ministeriössä on tiettävästi noussut porua siitä, etteivät joukot ole edenneet massiivisista menetyksistä huolimatta.

Shoigu vieraili hiljattain miehitetyllä Donetskin alueella Ukrainassa. Matkan tarkoituksena saattoi ISW:n mukaan olla Vuhledarin tilanteen ja Muradovin roolin arviointi.

Aiempien asiantuntija-arvioiden mukaan 136. moottorikivääriprikaatin lähettäminen merijalkaväen tilalle ei riitä täydentämään alueella tappioita kärsineitä venäläisjoukkoja.

– Ei ole vieläkään selvää, onko Shoigu päättänyt antaa Muradoville riittävät resurssit hyökkäyksien jatkamiseen, mutta Muradov voi tulla siihen tulokseen, että hänen on pakko jatkaa hyökkäyksiä tästä riippumatta viestiäkseen omaa pätevyyttään Itäisen sotilaspiirin komentajana, tilannekatsauksessa arvioidaan.

Vuhledarin rintamatilanne on varsin vaikea venäläisille. ISW:n mukaan hyökkääjän joukkojen olisi edettävä siellä yli 24 kilometriä nykyisistä asemista, jotta hyökkäyksestä olisi mitään hyötyä Venäjän operaatioille muualla Donetskin alueella. Tällaista etenemistä ei ole nähty venäläisiltä sitten sodan ensimmäisten kuukausien.

– Kalliiden hyökkäysten jatkaminen Vuhledarin alueella olisi jo ennestään pahasti kulutettujen joukkojen väärinkäyttöä yhä järjettömämmäksi käyvässä operaatiossa. Muradovin henkilökohtaiset syyt saattavat kuitenkin johtaa siihen, että Venäjän joukot alueella jatkavat tästä kaikesta huolimatta näitä operaatioita, katsauksessa todetaan.

