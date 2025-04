Venäläissotilas synkkänä droneista: ”Mikään ei muutu”

Venäjän merijalkaväki pyrkii ottamaan käyttöön omia drone-yksiköitä Ukrainan rintamalla, mutta korkea-arvoiset komentajat ovat haluttomia laajentamaan niitä tai maksamaan palkkoja miehittämättömien ilma-alusten (UAV) operaattoreille, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Hän viittaa venäläiseen EvilSailor2-nimistä Telegram-kanavaa ylläpitävään sotabloggaajaan, jonka mukaan ”välinpitämättömät ja hyödyttömät keskinkertaisuudet ovat ruorissa”.

Laivastosta merijalkaväkeen siirtynyt sotabloggaaja kertoo pitävänsä edelleen yhteyttä laivastotovereihinsa.

Hän kertoo Venäjän laivaston horjuvista yrityksistä luoda maalta käsin toimivia drone-yksiköitä rintamalle.

– Mutta laivasto ei halua tehdä johtopäätöksiä. Alusten päälliköt jättävät hakemuksia laivaston organisaatio- ja mobilisaatio-osastolle, mutta joka kerta heille kerrotaan, että rahaa ei ole.

– Eli ei ole rahaa laajentaa henkilöstöä ja maksaa palkkoja UAV-operaattoreille, mutta kun vihollisen meridrone iskee, niin rahaa löytyy 200 kaverille ja laivojen korjauksiin.

Bloggaaja muistuttaa, kuinka ukrainalaiset tuhosivat ohjuskorvetti Ivanovetsin meridroneilla.

– Aluksella ei ollut torjuntakykyjä meridroneja vastaan. Merisotilaat hylkäsivät taisteluasemansa ja ampuivat kohteita konekivääreillä.

Hänen mukaansa mikään ei ole muuttunut.

– Mikään ei muutu laivastossa, koska välinpitämättömät ja hyödyttömät keskinkertaisuudet ovat ruorissa.

Venäläiset lähteet ovat valittaneet ”systeemisestä ja äärimmäisen akuutista” tilanteesta dronejen riittävyyden ja kykyjen suhteen Ukrainan etulinjoilla. Venäläisten sanotaan käyttävän edelleen kaupallisia Mavic-droneja, kun taas ukrainalaiset ovat kehittäneet nopeasti omia kykyjään.

Ukrainan kerrotaan laajentavan drone-sodankäynnin kykyjään ottamalla käyttöön ”kantodroneja” tai ”emoaluksia”, jotka kuljettavat FPV-hyökkäysdroneja syvälle vihollislinjojen taakse. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan näiden emoalusten avulla Ukrainan joukot voivat tehdä FPV-droneilla iskuja kohteisiin, jotka sijaitsevat jopa 40 kilometrin syvyydessä Venäjän linjojen takana.

Jatkuvan droneuhan vuoksi myös venäläisten ajoneuvologistiikka on käytännössä romahtanut. Sotilaat joutuvat kävelemään kymmeniä kilometrejä hankkiakseen polttoainetta, ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita.

1/ The Russian naval infantry has introduced its own UAV units to fight in frontline border regions, but senior commanders are reluctant to expand them or pay salaries to the operators. A Russian warblogger complains that "indifferent and useless mediocrities are at the helm". ⬇️ pic.twitter.com/n4Wlgvjc6A

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 15, 2025