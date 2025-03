Huolto katkaistiin: Venäläiset kulkevat jalan ”kuoleman polkua”

Venäläisten ajoneuvologistiikka on käytännössä romahtanut Ukrainan etulinjan alueilla jatkuvan droneuhan vuoksi. Tästä syystä sotilaat joutuvat kävelemään kymmeniä kilometrejä hankkiakseen polttoainetta, ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-päivityksessään

Koska Ukaina on tukahduttanut droneillaan hyökkääjän logistiikan, tarvikkeiden kuljettaminen ja haavoittuneiden evakuointi tapahtuu nyt suurelta osin jalan tai jopa aaseilla noin 20 kilometrin syvyisellä alueella etulinjojen takana.

– Venäläissotilaiden on käveltävä avoimien peltojen poikki ilman suojaa tai kykyä välttää dronehyökkäyksiä, mikä tekee heistä erittäin haavoittuvaisia. Venäläiset kärsivät jatkuvasti tappioita vain pitääkseen etulinjansa kunnossa, Owen toteaa.

Groundhog Day -Telegram-kanavaa ylläpitävä etulinjassa oleva venäläinen sotilas kertoo omasta kokemuksestaan huoltomatkaan liittyen:

– Me lähdimme matkaan kolmistaan klo 11 aamupäivällä, mies kertoo.

Hänen mukaansa juokseminen suojaliivin ja repun kanssa on raskasta ja kivuliasta.

– Syöksyimme matalaan juoksuhautaan. Sitten juoksimme sata metriä seuraavaan kuoppaan, joka oli merkitty karttaan. Me odotimme ja kuuntelimme (mahdollisia dronen ääniä) ja jatkoimme taas matkaa.

– Teimme sadan metrin pituisia pyrähdyksiä yrittäen pitää silmällä droneja. Ja juuri ennen määränpäätä drone ilmestyi paikalle. Minä syöksyin jonkin palaneen kaluston alle piiloon. Yksi tovereistani jähmettyi paikalleen yrittäen hämätä dronea, mutta sai osuman ja menehtyi.

Sotilas kertoo kuinka reput pitää pakata täyteen tarvikkeita dronejen lentäessä lähistöllä. Sen jälkeen alkaa vaarallinen paluumatka takaisin etulinjaan.

– Tämä kesti koko päivän ja palasimme takaisin iltahämärässä.

1/ Russian vehicle logistics have virtually collapsed in frontline areas due to the constant threat of drones, forcing soldiers to walk tens of kilometers to obtain fuel, food, water and medical supplies. A first-hand account gives an insight into the extreme danger they face. ⬇️ pic.twitter.com/RppvfCfuuS

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 25, 2025