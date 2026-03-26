Ilmatorjunta luuli bloggaria drooniksi ja pudotti ohjuksella

Venäläinen ilmailuvaikuttaja ammuttiin alas Moskovassa. Hänen lentokonettaan luultiin ukrainalaiseksi drooniksi ja se ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella.

Maaliskuun 20. päivän iltapäivällä Alto NG -kevytlentokone syöksyi maahan Kolomnassa Moskovan seudulla lähellä Oka-joen rantaa. Kaksi koneessa ollutta ihmistä kuoli, kertoi alueen hätätilaministeriö. Kone oli aikataulun mukaisella lennolla Torbeevo-Startin lentokentältä Stupinoon. Venäjän ilmailuviranomainen Rosaviatsija ilmoitti tutkivansa onnettomuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Riippumaton venäläinen Mediazona kertoo, että ilmailuyhteisö tunnisti pian koneen lentäjän 39-vuotiaaksi Pavel Koškiniksi. Koškin oli suosittu ultrakevyisiin lentokoneisiin erikoistunut ilmailubloggari ja tubettaja, jonka kyydissä oli tapahtuma-aikaan ihminen nimeltä Vadim.

Onnettomuuspaikkaa tutkineet analyytikot sanoivat, että lentokoneeseen osui todennäköisesti Tor-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ohjus. Onnettomuuspaikka sijaitsee lähellä Iskander-ohjuksia valmistavaa laitosta, joita on käytetty laajalti Ukrainan sodassa, mikä on saattanut myötävaikuttaa lentokoneen virheelliseen tunnistamiseen lisääntyneen droonitoiminnan keskellä. Edeltävänä yönä oli viranomaisten mukaan tuhottu 27 Ukrainan kamikaze-lennokkia. Todennäköisesti ilmatorjuntasotilaat ovat siis erehtyneet kohteesta ja ampuneet alas suositun ilmailuinfluensserin.

– Ammuttu alas… Pavel lensi aina kaikki muodollisuudet, transponderi ja lentosuunnitelma mukanaan. Mutta kukaan ei ole voinut mitään armeijan tyhmyydelle ja kyvyttömyydelle, kirjoitti Koškinista Ranskassa asuva liettuanvenäläinen ilmailubloggari Igor Volkov.

– Droonien ahdistamat sotilaat vain painoivat nappia, ja kaksi ihmistä on poissa. Olkoon lentosi ikuinen.

Venäjän hätätilaministeriö julkaisi tiedotteensa ohessa putoamispaikalta kuvia. Riippumattoman uutissivusto Meduzan havainnon mukaan koneen hylyn kyljessä näkyy kuvassa reikiä, jotka vastaavat Tor-ilmatorjuntaohjuksen sirpaleista tulevia jälkiä.

Tunnistusjärjestelmät eivät juttele keskenään

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän lentokonevalmistajien liiton toimitusjohtaja Aleksei Rogozin kommentoi myös onnettomuutta omalla Telegram-kanavallaan. Rogozin huomautti, että alueella oli aiemmin havaittu Ukrainan Ljutyi-tyypin drooneja. Rogozin kirjoitti, että alueilla, joilla toimivat samanaikaisesti kevyet siviililentokoneet ja ilmapuolustusjärjestelmät, ”siirrytään harmaalle alueelle”.

– Luotettavan tunnistuksen ja synkronoinnin puuttuessa siviiliverkon kanssa jopa laillinen lentokone voi näyttäytyä tunnistamattomana kohteena, Rogozin kirjoitti ja vaati nopeuttamaan siviili- ja sotilasjärjestelmien tunnistamisen synkronointia, muuten vastaavia tapauksia sattuisi lisää. Rogozin jakoi viestinsä ohessa Koškinin lesken ja lapsien tueksi perustetun keräyksen pankkiyhteystiedot.

Koskinin kannalta liittojohtaja Rogozinin vaatima järjestelmä tulisi valitettavasti liian myöhään, mutta kyseessä ei ole yksittäinen tapaus. Aviatorštšina-ilmailukanava kertoi syksyllä 2024, että kaksi Murmanskista Arkangeliin matkalla ollutta kevytlentokonetta yritettiin pudottaa. Ne olivat ilmoittaneet lentosuunnitelmansa asianmukaisesti ja lähtivät matkaa droonihälytyksen päätyttyä. Toisessa näistä koneista oli Pavel Koškin. Hätäkutsun ansioista suuremmilta vaurioilta säästyttiin – vielä sillä kertaa.