Venäjän asevoimien väitetään siirtäneen Ukrainan sodan alun jälkeen valtavan määrän eli noin 60 pataljoonan verran S-300- ja S-400-ilmatorjuntakalustoa tutkineen. Eri sotilaspiirien kalustoa sijoitettiin Ukrainan rintamalinjan lähettyville sekä strategisesti tärkeiden kohteiden suojaksi.
Julkisten satelliittikuvien perusteella itäiseltä sotilaspiiriltä olisi otettu osa rannikon suojana olleista ohjuspattereista. Kaikki sisämaassa olleet S-400- ja S-300-patterit kuljetettiin Ukrainan lähettyville.
Keskinen sotilaspiiri menetti kaikki paitsi ydinasesiilojen ja Engelsin lentotukikohdan luokse sijoitetut ilmatorjuntajärjestelmät.
Eteläisen sotilaspiirin alueella on tehty paljon sisäisiä siirtoja, minkä lisäksi muualta tuotu kalusto on vahvistanut sen arsenaalia. Moskovan sotilaspiiriin on jätetty pääkaupungin merkityksen vuoksi huomattavasti muita alueita enemmän ilmatorjuntaa. Moskovankin osalta vähennystä kertyi silti lähes kolmasosa.
Leningradin sotilaspiirissä aiemmin Murmanskiin ja Severodvinskiin sijoitetut ilmatorjuntajärjestelmät on siirretty muualle. Sotilaspiirin arvioidaan menettäneen yli 75 prosenttia S-300- ja S-400-kalustostaan.
Kalustoon kuuluvat 92N6E-tutkajärjestelmät muodostavat Venäjän kannalta oman haavoittuvuutensa, koska menetyksiä on vaikea korvata. Ukraina on tuhonnut monia tutkia drooni-iskuilla ja Yhdysvaltain toimittamilla HARM-tutkaohjuksilla.
Kenraalimajuri evp., europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) kuvailee muutosta mielenkiintoiseksi.
– Venäjän massiivinen ilmatorjuntajärjestelmä on kärsinyt suhteellisen vähän tappioita, mutta pääosa maasta on jätetty ilman suojaa, kun ilmatorjuntaa on keskitetty Ukrainaa vastaan. Silti ukrainalaiset pystyvät iskemään syvälle Venäjälle, Pekka Toveri kirjoittaa X:ssä.
Leningradin sotilaspiirissä vähennyksiä on tehty myös Kuolan niemimaan strategisten kohteiden luona. Pietarin kaupungin suojausta on heikennetty merkittävästi. Ukraina hyödynsi tilannetta iskemällä alkuviikosta räjähdelennokeilla Suomenlahden suurinta öljysatamaa vastaan.
– Tämäkin osoittaa, että Venäjän väitteet Naton ja Suomen uhasta ovat pelkkää propagandaa. Mikä kyllä tiedettiin jo aikaisemminkin, Toveri sanoo.