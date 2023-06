Venäläissotilas kehuu Leopardeja: Ampuvat tarkasti yölläkin

Ukrainan eteläisellä rintamalohkolla taisteleva venäläissotilas kehuu venäläisen uutissivuston haastattelussa Ukrainan asevoimien käytössä olevia länsimaisia panssarivaunuja.

FPRI-ajatuspajan vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut Twitterissä haastattelun.

Venäläissotilas kertoo länsimaisten panssarivaunujen ampuvan tarkasti varsinkin yöllä. Hän kehuu Leopard-panssarivaunujen lämpökameroita eli pimeänäkökykyä.

Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä maan etelä- ja itäosissa. Sekä Ukraina että Venäjä ovat tiedottaneet rajuista taisteluista.

Ukrainan joukot etenevät ja saavuttavat voittoja, mutta hyökkäys ei ole vielä edennyt ratkaisevaan vaiheeseen, arvioi RUSI-ajatushautomon maasodankäynnin asiantuntija, tutkija Jack Watling.

Hänen mukaansa Ukrainan joukot ovat murtautuneet venäläisten ensimmäisten puolustusasemien läpi laajalla rintamalla. Venäjän pääpuolustuslinja on kuitenkin edelleen etäällä etenevistä joukoista, eikä Kiova ole vielä lähettänyt suurinta osaa joukoistaan taisteluun.

In an interview with a Russian tabloid, a Russian serviceman in the south said that Ukraine's foreign tanks are very accurate, particularly at night, and he praised the Leopard's thermal optics.https://t.co/ZU3q7bZxRs pic.twitter.com/R7Y6PQjiI3

— Rob Lee (@RALee85) June 15, 2023