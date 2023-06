Näin Ukrainan läpimurto onnistuu – Asiantuntija listaa kolme tavoitetta

RUSI-ajatushautomon maasodankäynnin asiantuntija, tutkija Jack Watling analysoi Ukrainan asevoimien haasteita liittyen käynnissä olevaan vastahyökkäykseen.

– Ukrainan joukot etenevät ja saavuttavat voittoja, mutta hyökkäys ei ole vielä edennyt ratkaisevaan vaiheeseen. Nyt pitää pidättäytyä ennenaikaisista onnistumisen tai epäonnistumisen julistuksista, hän kirjoittaa analyysissaan.

– Ukrainan joukot ovat murtautuneet venäläisten ensimmäisten puolustusasemien läpi laajalla rintamalla, mutta Venäjän pääpuolustuslinja on edelleen etäällä etenevistä joukoista. Kiova ei ole vielä lähettänyt suurinta osaa joukoistaan taisteluun. Tällä hetkellä Ukrainan etujoukot yrittävät luoda edellytyksiä läpimurrolle.

Watlingin mukaan taistelut ovat tähän asti olleet kovia. Venäläisten ensimmäiset taisteluasemat koostuivat käsin kaivetuista juoksuhaudoista, joiden takana on lennokkien ja tykistön kattamia miinakenttiä.

Pääpuolustuslinjalla, joka sijaitsee edelleen 15-20 kilometrin päässä ukrainalaisten asemista, on paremmin kaivettuja juoksuhautoja ja betonilla vahvistettuja tuliasemia, panssariesteitä ja -kaivantoja, maadoitettuja kaapeleita tykistöiskujen koordinoimiseksi ja vielä enemmän miinoja. Tämän takana ovat kolmannelle puolustuslinjalle sijoitettujen reservien taisteluasemat.

– Taistelut muuttuvat todennäköisesti rajummiksi. Kun Ukrainan joukot tunkeutuvat syvemmälle puolustusvyöhykkeisiin, ne joutuvat yhä useamman venäläisen tykkiaseman kantaman sisään. Sen lisäksi Ukrainan oma vastatykistötoiminta heikkenee, ja ukrainalaisten etenemistä on helpompi ennakoida, koska joukkojen pitää kulkea miinakenttiin raivattujen reittien läpi, Watling toteaa.

– Samalla Ukrainan ilmapuolustuksen kyky suojata eteneviä joukkoja heikkenee, ja ne joutuvat todennäköisesti Venäjän ilmavoimien lisääntyvien hyökkäysten kohteiksi.

Näiden uhkien keskellä Ukrainan asevoimilla on Jack Watlingin mukaan kolme tavoitetta.

– Ensinnäkin käynnissä on intensiivinen tykistön kaksintaistelu, jossa molemmat osapuolet yrittävät iskeä toistensa logistiikka- ja komentokeskuksiin sekä tykistöjärjestelmiin ja ammusvarastoihin. Ukrainalaiset käyttävät Storm Shadow- ja GMLRS-ohjuksia iskuissaan.

Ukrainan toisena tavoitteena on saada Venäjän reservit sidottua taisteluihin siten, että venäläisjoukkoja siirretään kolmannelta puolustuslinjalta vahvistamaan paineen alaisia sektoreita.

– Kun nämä joukot siirretään eteenpäin, Ukrainan asevoimien on helpompi tunnistaa Venäjän linjojen heikot kohdat, joissa läpimurto voidaan toteuttaa ilman tuoreiden vihollisjoukkojen vastustusta, Watling sanoo.

Ukrainan kolmantena tavoitteena on paineistaa koko rintamalinjaa, jotta ukrainalaisjoukot voivat edetä ensimmäisen puolustuslinjan läpi mahdollisimman laajalla alueella.

– Näin toimitaan, jotta saadaan lisää vaihtoehtoja pääpuolustuslinjaan kohdistuvalle hyökkäykselle ja jotta venäläisten keskuudessa vallitsisi epätietoisuus siitä, millä suunnalla varsinainen päähyökkäys aloitetaan, Watling selittää.

Hän korostaa, että jossain vaiheessa ukrainalaisten pitää päättää, mille suunnalle päähyökkäyksen yksiköt keskitetään.

– Silloin hyökkäys siirtyy ratkaisevaan vaiheeseen. Tämän päätöksen on perustuttava olosuhteisiin. Kyse ei ole jonkin kiinteän aikajanan noudattamisesta. Kun nämä yksiköt määrätään liikkeelle, hyökkäyksessä joko saavutetaan läpimurto tai siinä epäonnistutaan. Kiovan pitää muokata taistelukenttää maksimoidakseen läpimurron todennäköisyys.

Jack Watling katsoo, että Ukrainan menetyksen laajuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon hyökkäys etenee läpimurron toisella puolella.

– Jos läpimurtomurto saadaan aikaan, kriittinen kysymys on se, kuinka monta yksikköä Ukrainalla on reservissä syöksyäkseen eteenpäin ja hyödyntääkseen menestystä. Läpimurrossa nopeus on erittäin tärkeää.

Hänen mielestään Venäjän joukkojen taistelutahdosta ei ole varmuutta.

– Venäläiset yksiköt taistelevat parhaillaan hyvin valmistelluissa asemissa ja heidän johtamisinfrastruktuurinsa on pääosin ehjä. Jos venäläiset yksiköt saadaan kuitenkin pakotettua sijoittumaan uudelleen, Moskovan joukkojen huono koulutustaso ja kurinalaisuus voivat johtaa puolustuksen epäyhtenäisyyteen ja romahdukseen.

– Ukraina voi yrittää saada aikaan tällaisen tilanteen. Se on mahdollista, mutta pelkästään sen varaan ei voi laskea.

Having kept fairly quiet throughout its preparation I've written a piece for @RUSI_org trying to outline the challenges over the next few weeks for the AFU's offensive. They are beating expectations, but this is going to be a hard fight. https://t.co/TG7eQcj4av

— Jack Watling (@Jack_Watling) June 14, 2023