Venäläiskouluissa opetetaan nyt lennokkien käyttöä lapsille

Venäjällä koulut aikovat käyttää kymmeniä miljoonia ruplia siihen, että 12-15-vuotiaille oppilaille opetetaan lennokkien kokoamista ja lennättämistä.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen sanoo, että vaikka drooneja voidaankin käyttää moneen tarkoitukseen, on todennäköistä, että Venäjän pitkän tähtäimen tavoitteena on kouluttaa uusi ydinjoukko lennokkien lennättäjiä Venäjän armeijalle.

Owenin mukaan useat venäläiskoulut ovat vastanneet presidentti Vladimir Putinin huhtikuussa antamaan lausuntoon, jonka mukaan oppilaita pitäisi opettaa lennokkien käyttöön. Putin tuki lausunnollaan venäläisten droonivalmistajien esitystä ja sanoi, että tämä tarjoaisi koululaisille hyödyllistä ja mielenkiintoista tekemistä.

Venäläislähteisiin viitaten Owen kertoo, että esimerkiksi Pietarissa toimiva koulu numero 583 on kertonut käyttävänsä miljoona ruplaa 15 miehittämättömän ilma-aluksen hankintaan. Pietarin koulu numero 525 puolestaan aikoo käyttää niin ikään miljoona ruplaa itsekoottavien nelikopterien hankintaan.

Owen muistuttaa, että venäläiskoulut on muutenkin valjastettu tukemaan Venäjän armeijaa, niistä on osallistuttu sotilasparaateihin ja avustettu joukkoja rintamalla.

LUE MYÖS:

Kamikaze-lennokki piinaa ukrainalaisia – Tämä on Venäjän Lancet

Ukraina: Dronet tekevät vallankumouksen taistelukentällä

1/ Russian schools are spending tens of millions of rubles to buy drones to teach pupils aged 12-15 how to assemble and operate them. It's likely that the long-term intention is to create a new cadre of drone pilots for the Russian armed forces. ⬇️ pic.twitter.com/BhBJXyATJ2

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 4, 2023