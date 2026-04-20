Venäjän suurlähettiläs lähetti kirjeen HS:lle – ”informaation linjaus ei ole ihanteellinen”

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov on lähettänyt kirjeen Helsingin Sanomien vastaavalle päätoimittajalle Erja Yläjärvelle.

– Joudun kääntymään puoleenne Hesarissa 17. huhtikuuta ilmestyneen A. Vorobjovin artikkelin johdosta. Tunnustan, että emme pidä Hesarin informaation linjausta ihanteellisena, mutta lehden ammattilaisuutta emme ole koskaan kyseenalaistaneet, Kuzentsov toteaa.

Kirje on julkaistu Venäjän Suomen-suurlähetystön X-tilillä. HS:n artikkeli löytyy tämän linkin takaa.

Kuzentsovin mukaan artikkelissa on virheitä, joihin hän pyytää korjauksia.

– Kun A. Vorobjov kirjoittaa, että vuoden 2022 jälkeen ”Kuznetsov ei ole antanut ainuttakaan haastattelua suomalaisille tai muille eurooppalaisille tiedotusvälineille” rohkenen mainita minun ”Keskisuomalaiselle” 22. helmikuuta 2025 antama haastatteluni. Mielestämme ”Keskisuomalainen” on myös hyvin tärkeä ja arvovaltainen suomalainen ja eurooppalainen tiedotusväline.

Kuzentsovin mielestä artikkelissa on myös muita kyseenalaisia väitteitä.

– ”Pavel Kuznetsov ei näe mahdollisuuksia Venäjän ja Suomen välisen yhteistyön uudelleen käynnistämiselle” on yksi niistä. Minä puolestaan sanoin, että ”emme näe merkkejä siitä, että Suomen hallinto olisi valmis uudelleen käynnistämään rakentava vuoropuhelua kahdenvälisten suhteiden normalisoimiseksi. Me olisimme periaatteessa valmiina siihen”.

– Ero on aika valtava eikä vaan diplomaatin, mutta myös ammattilehtimiehen silmissä.

Hän kertoo haastattelunsa suomenkielisen version löytyvän suurlähetystön nettisivuilta.