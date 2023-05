Ukraina: Dronet tekevät vallankumouksen taistelukentällä

– Näet, mitä Krimillä tapahtuu… Puhutaanpa droneista… Voitte nähdä, kuinka miehittämättömät ilma-alukset saavuttavat nykyään merkittävän uuden tason, olemme todella vallankumouksen edessä, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoo Ukrinformille.

– Tämä koskee nelikoptereita ja eri tasoisia miehittämättömiä ilma-aluksia – taktisia, strategisia ja niin edelleen. Tämä on se, mitä Ukrainassa on kehitettävä tänään, tämä on etusijalla tulevaisuudessa, hän jatkaa viitaten drone-iskuihin Krimillä.

Ihnatin mukaan ”on hyvä, että myös miehittämättömien ilma-aluksien teollisuutemme kehittyy. On hyvä, että nykyään käytössämme olevia droneja käytetään aktiivisesti etulinjassa ja tuottavat tuloksia.”

Samalla Ihnatin mukaan on välttämätöntä kehittää drone-järjestelmiä, koska vihollinen ei nuku. Näette, nyt heillä on oma tuotanto erilaisia ilma-aluksia, Lancetteja (venäläisiä räjähdelennokkeja) on käytetty paljon viime aikoina, samoin iranilaisia Shahed-droneja.

– Vihollinen yrittää ehdottomasti saada aikaan laajan miehittämättömien ilma-aluksien tuotannon, erityisesti hyökkäysdroneja. Tämä johtuu siitä, että ne ovat valitettavasti tehokkaita. Mutta me käytämme niitä myös täällä Ukrainassa. Siksi meidän on työskenneltävä molemmissa suunnissa, Ihnat sanoi.