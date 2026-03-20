Venäläisiä moukaroidaan etelässä – jättitappiot

Venäjän joukkojen arvioidaan kärsineen mittavia tappioita rintaman eteläosissa, jossa Ukraina on pystynyt toteuttamaan paikallisia vastahyökkäyksiä. Starlink-yhteyksien rajoitukset aiheuttivat asiantuntijoiden mukaan kaaosta Venäjän viestiyhteyksissä.
Muutoksen taustalla ovat Ukrainan tehokkaat drooni-iskut, joilla on tuhottu arvokkaita ja vaikeasti korvattavia tutkia, elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja ilmatorjuntaa. Lennokkien kerrotaan hyökänneen pelkästään helmikuussa yli 100 000 viholliskohdetta vastaan.
Ukrainan miehittämättömien järjestelmien komentaja Robert Brovdi väittää Venäjän joukkojen kärsineen viime päivien epäonnistuneissa hyökkäyksissä valtavan määrän sotilaita. Ukrainan asevoimien arvio Venäjän päivätappioista on yli 1 700 sotilasta.
Brovdi kirjoittaa Telegramissa, että noin sadan kilometrin pituisella rintamalohkolla Rodynsken ja Huljaipolen välillä yli 900 venäläistä olisi kaatunut tai haavoittunut vakavasti vajaan kahden vuorokauden aikana. Brovin oma yksikkö laskee aiheuttaneensa drooneilla yli 500 tappiota.
– 900 miestä puolessatoista päivässä on jonkinlainen uusi ennätys. Vihollinen ei saanut haltuunsa yhtäkään kohtaa tällä rintamalohkolla. Mutta kokonaistappiot nousivat paljon korkeammiksi, Robert ”Madyar” Brovdi sanoo.
Kyiv Post -lehden mukaan säätilan nopea muutos Donetskin ja Zaporizzjan alueilla pakotti Kremlin aloittamaan puutteellisesti valmistellun keväthyökkäyksensä. Sumun toivottiin suojaavan hyökkääviä joukkoja drooneilta, mutta puolustuslinja on toistaiseksi kestänyt kaikkialla.
Miestappioiden ohella Venäjän joukot ovat menettäneet runsaasti panssarikalustoa ja muita ajoneuvoja.