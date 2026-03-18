Venäjän ilmatorjunta romahtaa, droonit iskevät yhä syvemmälle

Ukrainan asevoimat on alkuvuonna lisännyt räjähdelennokkien käyttöä ja keskittänyt iskut Venäjän ilmatorjunta- ja häirintäjärjestelmiin. Tämän seurauksena droonit operoivat nyt aiempaa syvemmällä vihollisen selustassa.

Vielä muutama viikko sitten kantama oli noin 50 kilometriä, mutta nyt iskuja tehdään jopa 150 kilometrin päähän etulinjasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asiantuntijoiden mukaan kyse on merkittävästä muutoksesta tai jopa käännekohdasta sodassa. Keskeisessä roolissa ovat raskaat droonit, kuten Nemesis, jotka pystyvät iskemään hiljaisesti erityisesti öisin.

Niiden avulla Ukraina on tuhonnut Venäjän arvokkaita ja vaikeasti korvattavia tutkia, ilmatorjuntaa, elektronisen sodankäynnin kalustoa ja huoltoa miehitetyillä alueilla. Nemesis hyödyntää Starlink-satelliittiyhteyttä ja pystyy kuljettamaan 15 kilogramman räjähdelastin.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi korostaa, että sota on siirtymässä uuteen teknologiseen vaiheeseen, jossa ratkaisevaa on droonien tuotanto ja käyttö.

Poimintoja videosisällöistämme

Venäjän tilanne on heikentynyt erityisesti rintaman eteläosissa. Aloite on siirtynyt UBN-median mukaan Ukrainalle, jonka droonit hyökkäsivät pelkästään helmikuussa yhteensä yli 100 000 viholliskohteeseen. Arviolta 4 200 Venäjän droonilentäjien ohjauspistettä tuhottiin.

Telegraphin mukaan Ukrainan järjestelmällinen droonioperaatio on laajentanut niin sanottua “tappovyöhykettä” jopa kolminkertaiseksi. Alueet, jotka aiemmin olivat rintaman takana suhteellisen turvallisia, ovat muuttuneet vaarallisiksi.

Venäjä on menettänyt viime aikoina yhä enemmän elektronisen sodankäynnin järjestelmiä sekä Buk-, Tor- ja Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmiä. Tämä helpottaa Ukrainan kevyiden FPV-räjähdedroonien ja raskaiden pommittajalennokkien toimintaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän joukot ovat yrittäneet paikata ilmapuolustuksen aukkoja ottamalla käyttöön vanhentunutta kalustoa.

– Venäläisyksiköt ovat irrottaneet konekivääreitä vanhoista neuvostovalmisteisista taisteluhelikoptereista. Ne on asennettu improvisoituihin ajoneuvoihin droonintorjunta-aseiksi, Ukrainan 413. drooniyksikön sotilas Dimko Zhluktenko sanoo Telegraphille.

Ukrainan iskujen kohteena ovat erityisesti huoltoreitit, varastot ja ajoneuvot. Tavoitteena on pakottaa venäläisjoukot liikkumaan jalan pitkiä matkoja, mikä heikentää niiden taistelukykyä.